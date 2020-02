Juan Carlos Gómez cumplió ante el Sevilla C el segundo partido de sanción de los tres que le cayeron por su expulsión ante el Ceuta. Siguió el encuentro de fuera y sufrió más que en el banquillo. Cree que el empate fue un resultado corto y lamentó que sus jugadores no gestionasen mejor el partido al encajar la igualada tan pronto.

-¿Qué valoración realiza del empate?

-Ha sido un partido muy trabajado y se nos ha quedado corto el resultado, creo que merecimos más. La primera parte fue un poco insulsa por parte de los dos equipos, con pocas ocasiones, una para cada equipo, y con el juego muy parado. En la segunda se vio algo más. Fuimos a por el partido, conseguimos marcar, que era lo más difícil ante este equipo, y nos empataron en la siguiente jugada. Fue una pena.

-¿Está satisfecho?

-Estoy contento con el empate pero me sabe a poco. Me sabe a poco por la situación en la que estamos. Nos jugamos la vida y no supimos gestionar la ventaja y tampoco aprovechamos la superioridad. Insisto, nos faltó gestionar mejor el partido. Hay cosas que mejorar, estoy contento a medias con el punto. Seguimos sumando y a intentar conseguir el miércoles más.

-Los resultados de los rivales han ayudado...

-Sí, por eso era clave ganar, por dar un salto cualitativo en la clasificación, ponernos con 27 puntos, y viajar más aliviados a Lucena. No ha podido ser y también hay que reconocer que nos hemos enfrentado a un buen equipo, que venía con muchos partidos sin perder, que es fuerte, que está arriba y que no es fácil. El trabajo ha sido bueno pero nos faltan cosas, nos faltan detalles, especialmente a la hora de manejar los encuentres. En situaciones que son favorables, tenemos que dar un salto de calidad y aplicar más experiencia. Ha venido así y habrá que corregirlo.

-¿Por qué ha realizado un solo cambio?

-No había mucho más. Teníamos a Cristian, que le sacamos, y Balongo me comentó en el calentamiento que no podía y optamos por reservarle, a ver si llega a Lucena. A Isra le teníamos preparado por si hacíamos el segundo para variar el esquema pero no llegó. Insisto, empate a uno, seguimos sumando y a mejorar.