"No podemos ir a Espiel pensando que es el colista y que sólo ha ganado un partido"

-Juan Carlos, tras un empate y dos derrotas en las tres últimas salidas, al equipo le toca ya ganar.

-Desde el partido en Sevilla no se gana y ya va siendo hora y qué mejor momento que ahora antes de irnos al parón navideño, con una victoria y sumando los últimos 6 puntos.

-El Xerez CD visita al colista, un Espeleño que sólo ha ganado un partido en 14 jornadas. ¿Es un partido trampa?

-Totalmente de acuerdo. No podemos ir allí pensando que es el colista o que ha ganado sólo un partido, no podemos ir con esa mentalidad, sino ir a ganar, olvidarnos de la clasificación, competir y sacar el partido adelante.

-¿Y qué tiene que hacer el equipo para cambiar esa mala dinámica a domicilio?

-Competir durante los 90 minutos, hasta que el árbitro no pita el final no se acaba el partido. Evitar situaciones como las que hemos vivido tanto en los últimos minutos en Cartaya como en Bollullos y estar concentrados durante los 90. Si el equipo está metido y hace lo que tiene que hacer, estando activos durante los 90 minutos no tengo ninguna duda de que vamos a ganar.

-En Bollullos ya iba avisado el equipo y pasó lo que pasó.

-Son situaciones diferentes. En Cartaya tuvimos la mala suerte de que nos hicieron el gol en el descuento, que puede pasar aunque el equipo estuvo muy bien; y luego sí es cierto que en Bollullos sólo hicimos 60 minutos casi perfectos, pero en los otros 30 cometimos errores de bulto, situaciones de falta de concentración y eso nos costó el partido.

-¿Qué rival espera?

-Sabemos que nos van a apretar, están colistas y se querrán ir al parón también con buenas sensaciones de cara a la segunda vuelta, si pensamos que va a ser un partido fácil nos estamos equivocando.

-¿Llega el equipo con moral tras derrotar al Conil?

-Ganar era fundamental si queríamos seguir estando arriba y ahora viene este partido y sabemos que si sacamos estos 6 puntos el equipo se va a ir con buenas sensaciones de cara a empezar la segunda vuelta y ver las cosas desde otro prisma.

-¿Cómo vio a Dani del Moral en su primer partido como titular?

-Confiamos en Dani, es un buen futbolista y sé que nos va a aportar muchísimo, pero hay que ir paso a paso. El otro día decidimos darle minutos desde el inicio, no estuvo como él querría ni como nosotros queremos, pero poco a poco se irá acoplando al equipo y a la forma de jugar. Estoy convencido de que nos va a dar mucho.

-Migue García ya hace parte del trabajo con el grupo. ¿Cuándo cree que podrá contar con él?

-Más bien finales de enero o principios de febrero, no vamos a arriesgar un ápice con Miguel, no queremos que haya recaídas y queremos que cuando entre al cien por cien con el grupo lo haga con todas las garantías.

-Será el el mejor 'fichaje' del mercado invernal.

-Seguro. Cuanta más gente buena seamos para dar guerra, mucho mejor. Poder contar con todos para tener alternativas y opciones.