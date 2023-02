El entrenador del Xerez CD, Juan Carlos Gómez, lamentó el empate de su equipo en Ayamonte, víctima de dos jugadas a balón parado, "algo que habíamos hablado durante la semana". El técnico aseguró que el objetivo del play-off sigue siendo posible, "yo sigo creyendo, hay enfrentamientos directos", al tiempo que apuntó que el equipo está "en línea ascendente, son ya cinco partidos sin perder". También señaló que sus jugadores "se han desfondado" y que merecieron ganar "en una gran segunda parte, pero si concedes tanto a balón parado, alguna va a caer".

-¿Qué le ha parecido el partido?

-Haciendo análisis, una primera parte más bien igualada y una segunda donde creo que hemos sido mejores y hemos merecido más. Nos hemos adelantado a los 15 minutos y la clave ha estado en conceder demasiados saques de banda y a balón parado, lo habíamos hablado durante la semana, sabíamos que este equipo vive mucho del balón parado y si concedes tanto alguna va a caer. Estoy contento con la segunda parte del equipo, me ha gustado mucho y hemos sido merecedores de la victoria. Esto tiene el fútbol, te cogen dos balones parados, te hacen dos goles y te impide ganar el partido. Lo importante, que seguimos en una línea ascendente, pero nos vamos jodidos porque te pones por delante dos veces en el marcador y te empatan. Quedan 7 partidos y hay que seguir trabajando a muerte, sigo creyendo en este equipo y sigo creyendo en que se va a conseguir el objetivo.

-...

-No me voy contento porque creo que mi equipo ha merecido algo más, ha merecido ganar y con creces, pero esto es el fútbol, hay otro equipo enfrente, que juega en casa y que es difícil en estrategia. Hay que seguir, no queda otra.

-Se suma y se sigue a la misma distancia del play-off.

-Sí, pero con una jornada menos. Pero, el equipo se ha desfondado, ha hecho un trabajo descomulal y en los detalles hemos perdido dos puntos, pero hay que seguir, no queda otra. El equipo está en una línea ascendente, son cinco partidos sin perder y ahora a rubricar este punto en casa, que ya toca.

-¿Qué le ha parecido el Ayamonte?

-Es un equipo rocoso, que compite bien, ha ganado muchos duelos durante el partido y ya hemos visto cómo aprovechan sus ocasiones a balón parado.

-¿Sigue creyendo que el play-off es posible?

-Sí, lo he dicho. Creo en este equipo, ha hecho un trabajo fantástico, hemos merecido más y sigo pensando que vamos a conseguirlo. Quedan 7 jornadas, muchos puntos, hay enfrentamientos directos entre ellos y hay eu seguir confiando y seguir creyendo. Todos nos jugamos ya algo a estas alturas, quedan siete partidos y hay equipos que quieren entrar, otros que ven posibilidades, otros que tienen gran parte de los deberes hechos... tenemos que seguir, no podemos bajar la cabeza, somos el Xerez CD y la mentalidad debe ser extrema, pensar en que esto se va a conseguir

-¿Qué le pide a la afición?

-Que siga apoyando al equipo como lo está haciendo, hoy también se ha desplazado aquí y le damos las gracias por el apoyo que ha dado al equipo. Que el sábado en Chapín siga apoyando al equipo y ojalá podamos brindarles una victoria.