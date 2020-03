Juan Carlos Gómez, técnico del Xerez Club Deportivo, compareció ante los medios de comunicación muy enfadado por el arbitraje del granadino Fernández Moral. El entrenador cordobés calificó el arbitraje de "patético" y "vergonzoso" después de que el árbitro no señalara, a su juicio, dos claros penaltis, uno a Álex Revuelta y otro a Kevin Balongo. Gómez añadió que el Xerez DFC "no necesita de estas ayudas" para ganar los partidos.

-Juan Carlos, ¿qué le ha parecido el partido?

-El partido ha sido muy disputado. En la primera parte nos ha llegado el gol demasiado pronto a balón parado en un despiste. A partir de ahí, hemos estado bien plantado, no nos han creado apenas peligro; alguna situación por banda y alguna ocasión aislada, pero tampoco ha sido un equipo que nos haya creado mucho en la primera parte. En la segunda parte condiciona la expulsión de Edet y a partir de ahí, con uno más, hemos tenido más opciones. Estoy contento con el trabajo que ha hecho el equipo y es una pena no haber podido puntuar aquí... Lamentablemente, se vuelven a equivocar en contra de nosotros, otra vez. Me parece patético, lamentable y de vergüenza que no se hayan pitado dos penaltis como los que se han visto dentro del campo. Uno a Álex Revuelta a la salida de un córner, que lo agarran, remata y le da en la mano: penalti claro. y el segundo a Kevin Balongo, se interna en el área por la banda izquierda y le golpean por detrás. Lo hemos visto en la tele y es clarísimo. Todo esto, encima que vienes a un campo que ya es difícil, pues te condiciona y te impide puntuar.

-¿Cree que esa jugada podría haber decantado el partido?

-Sí, por supuesto, íbamos uno a cero y esa jugada condiciona... es que te condiciona porque empatas el partido y estás con uno más, el partido es otro porque con el empate el partido viene a nuestro terreno y tenemos la sartén por el mango. No nos lo han permitido y me parece, vuelvo a decir, patético, lamentable y vergonzoso que se cometan este tipo de errores y que luego a nosotros, por cualquier detalle... A mí, por ejemplo, en la jugada del balón que entra en el campo, hoy también hay un balón dentro del campo y lo han obviado. A mí, tres partidos. Yo creo que cuando alguien se equivoca en su trabajo hay que sancionarlo también por el Comité. Por lo tanto, me voy muy cabreado, muy cabreado con las decisiones que se han tomado y contento con el trabajo de mi equipo y, por supuesto, darle la enhorabuena al Xerez por la victoria.

-¿Cree que el arbitraje perjudica al Xerez CD y no al equipo local, que también se queja de dos expulsiones, una a Ángel, que recibe dos amarillas, y la agresión final a Amin sin final?

-En el balance creo que salimos perjudicados porque las jugadas de los dos penaltis condicionan el resultado. La otra, con 2-0 no condiciona nada. Es patético, se equivocan como se equivocan. Si ya lo estamos viendo en Primera División. Que en la jugada de Ángel se equivoque por no sacarle la segunda y enseñársela a otro por un error de vista no condiciona porque era ya al final del partido, íbamos 2-0 y no tiene, para mí, tanta importancia.

"No he visto un rival que sea ambicioso con balón, han hecho otro fútbol, más directo y buscando el balón parado a través de su gente fuerte"

-Se ha hablado mucho durante la semana del ambiente. Afortunadamente no ha habido incidentes. ¿Qué le ha parecido?

-Fantástico. Un ambiente de fútbol de una ciudad de muchos quilates, de Primera División. El ambiente era de Primera División y eso se agradece, al futbolista le motiva y a todos nos gusta ver ese tipo de ambiente. Qué pena que no hayamos sacado nada positivo. Hay que seguir, pensar ya en el Antoniano y a levantar la cabeza.

-¿Qué mensaje le lanza a la afición que ha venido a Chapín?

-Pues que no les hemos podido brindar un buen resultado porque nos han condicionado. Vuelvo a decirlo. Me voy muy cabreado con este tipo de asunto, porque a lo largo de la temporada ya han sido muchas las veces. Un equipo tan grande y tan bueno como el Xerez Deportivo Fútbol Club no necesita que le ayuden como le hay ayudado hoy. Esto es lo que hay.

-¿Le ha parecido que en la primera parte el dominio del equipo local ha sido apabullante?

-No. Han hecho lo contrario de lo que esperábamos. No han salido ni una vez desde atrás jugando, han buscado mucho pelotazo largo y buscando segundas jugadas y faltas laterales y en tres cuartos y lo único que hacían es meter la pelota dentro. No han generado mucho. No he visto un equipo que sea ambicioso con balón, han hecho otro fútbol, más directo y buscando el balón parado a través de su gente fuerte, como así han hecho en el gol que nos han marcado. Tienen un potencial enorme a balón parado y la primera que han tenido la han aprovechado. También es cierto que nos han ganado en picardía, en engañar al árbitro. Yo he sido futbolista y sé cuando un futbolista se tira, pero si tú estás dónde tienes que estar y como tienes que estar e interpretas bien el fútbol, no te engaña. Y hoy ha pasado muchísimas de esas, muchísimas, y todas a favor de ellos.

-Este partido quizá no era de vuestra liga. Les quedan ocho partidos. ¿En casa estará la salvación?

-Todos son de nuestra liga. Ellos luchan por subir o por play-off y nosotros luchamos por permanecer. Hemos competido ante grandes equipos, el otro día en Lucena hicimos un buen partido, Coria, Sevilla, que le ha ganado hoy al Betis... No es fácil y nosotros hemos hecho grandes partidos, pero cuando te condicionan te ves atado de pies y manos. Vuelvo a repetir: este equipo no necesita que le ayuden tanto como le han ayudado hoy para ganar.