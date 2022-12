"¿La roja a César en el penalti? El doble castigo ya no existe, se quitó del reglamento"

Juan Carlos Gómez, técnico del Xerez CD, lamentó el empate -que consideró justo- de su equipo ante el Atlético Antoniano, dijo que la primera mitad "la hemos tirado" y pese a que el equipo pierde algo de comba "sigo creyendo en el proyecto y cada día estoy más convencido de que lograremos el objetivo". El cordobés se quejó de la expulsión de César, que vio la roja tras cometer penalti sobre el visitante Nacho. Juan Carlos aseguró que "la doble sanción ya no está en el reglamento, eso se quitó" y desveló que el colegiado onubense Álvarez Rodríguez indicó en el acta que el meta agredió al delantero para justificar la tarjeta roja.

-¿Con qué sensaciones se va tras el partido?

-El punto y el empate se puede decir que son justos. ¿Que podríamos haber hecho más? pues sí. ¿Que hemos tenido más opciones que ellos? También, pero hay que meterlas, por ejemplo la de Juan Luna en el minuto 3. Si esa entra el partido habría cambiado porque era abrir la lata pronto. Ha sido un partido difícil, ya lo dijimos en la previa, este equipo defiende muy bien y aún así le hemos hecho ocasiones. La primera parte prácticamente la hemos tirado, no hemos muchas cosas bien. La segunda la hemos hecho algo peor, no llevar tanto la pelota y más circulación. Pero hemos vuelto a entrar en un período de indecisiones, de imprecisiones, de tomas de decisiones no correctas y haciendo lo que quería el rival. De hecho, como dijimos en la previa había que evitar las contras y de una contra viene el penalti.

-¿Ha sido mérito del rival o demérito del Xerez CD?

-Es más demérito nuestro. El rival ha hecho su partido, defender bien e intentar salir a la contra, pero no nos han creado prácticamente peligro y nosotros hemos hecho que el penalti ocurra con errores puntuales. Hay que seguir corrigiendo muchas cosas. Si el resultado no es el que queremos, el culpable siempre soy yo, eso se lo he dicho a ellos, que tienen que divertirse en el campo y hacer lo que se les dice durante la semana y en eso estamos. No podemos llevar la pelota en un campo que está pesado y hacer conducciones larguísimas de un lado a otro, eso hace que el rival se sienta cómodo.

-El penalti ha marcado el partido. ¿Le parece justa la expulsión de César?

-Es un castigo demasiado duro. Es verdad que César llega tarde, llega muy justito y posiblemente sea penalti, no he visto aún las imágenes. Pero, de roja nada porque eso ya se quitó, la doble sanción no existe. Lo que no puede hacer es pitar penalti, expulsarlo y poner en el acta que es una agresión al delantero. Respeto mucho la decisión del penalti, pero lo otro no, por ahí no paso, pero ellos son los que mandan, los que deciden y nunca se equivocan.

-Si pone agresión le puede caer más de un partido.

-Es que si no, no lo puede expulsar porque eso ya se quitó, algo tiene que poner aparte para justificar que es roja; es que no está en el reglamento. No sé si vamos a apelar, vamos a ver qué se decide.

-Una pena, porque el equipo se colocaba otra vez en play-off.

-Esto es fútbol. Sigo creyendo en este equipo, en el proyecto y cada día estoy más convencido de que se va a conseguir el objetivo, pero nadie dijo que vaya a ser fácil y lo hemos visto, y el otro día en Cartaya. Hay que seguir trabajando y no mirar atrás, se ha sumado un punto y cuando no se puede ganar, que no se pierda y con diez, el punto era bueno. A seguir y el jueves tenemos otro partido complicado en Bollullos donde hay que ir a competir y a intentar puntuar.