Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, sabe que la cita ante el Ciudad de Lucena de este miércoles (20:00) es bastante complicada, pide a sus futbolistas intensidad, saber manejar los tiempos del encuentro y jugar sin complejos, intensidad y con confianza para plantar cara a un rival que aún no ha perdido como local.

-Tras el Sevilla C, el Ciudad de Lucena en tres días...

-Es lo único bueno que tienen las semanas de tres partidos, que no tienes tiempo para pensar y toca olvidar rápido el empate del domingo. Nos vamos a medir a un rival complicado, quizás el más complicado de la categoría en estos momentos porque en casa no ha perdido, sólo ha cedido dos empates, y eso dice mucho de la dificultad del partido. Tenemos que ir allí sin complejos, con confianza y pensando que allí podemos sacar algo positivo, de lo contrario sería imposible.

-El cuadro cordobés acaba de perder el liderato, ¿le puede afectar?

-Eso no tiene nada que ver. Igual eso les produce un poco de ansiedad y les obliga un poco más a ganar. Perdieron en Utrera y han tenido malas sensaciones en los dos últimos partidos, igual están atravesando ese pequeño bache que todos los equipos tenemos que atravesar. Ojalá sea así y lo aprovechemos para sacar algo positivo de allí.

-¿Qué hay que hacer bien para plantar cara a un rival tan potente?

-Hay que cuidar al máximo los detalles. Hay que marcar los tiempos del partido, debemos tirar de experiencia y también intentar que no nos hagan gol pronto porque si no marcan puede entrarles un poquito de ansiedad. Hay que saber manejar todo ese tipo de circunstancias dentro del partido, a nosotros ese tipo de detalles nos faltan. En el partido ante el Sevilla C hubo un detalle que demuestra lo que digo. Ellos estaban con diez y, en una falta a favor nuestra, uno de ellos se llevó la pelota para perder tiempo y nadie hizo por quitarle la pelota, tuvo que recorrer cuarenta metros Dani Jurado para quitársela. Ese tipo de detalles hay que mejorarlos y saber en qué situación nos encontramos. Son detalles que marcan un partido de fútbol.

-Es vital puntuar para no caer a zona de descenso...

-El Gerena va a sumar ahora los tres puntos del Écija y hay que tener mucho cuidado con eso, hay que hacer bien las cosas. Si no sacamos puntos fuera, nos podemos meter en un problema, aunque nosotros también tenemos que sumar los puntos del Écija en marzo. Eso está ahí y cuando llegue ese momento esos puntos nos deben servir para dar un saltito en la clasificación.

-Borja es baja por sanción, ¿le trastoca mucho los planes?

-Sí, lo ha jugado todo y es nuestro máximo goleador. Es un futbolista muy importante para nosotros, nos da muchísimo. Tenemos la opción de Yeray, que ya se ha recuperado, físicamente está a un gran nivel y tiene buenas sensaciones. A nosotros esto de tres partidos en una semana nos perjudica porque no tenemos fondo de armario y no podemos hacer rotaciones. Tenemos una plantilla corta y lo peor es que tenemos muchos lesionados. Vamos a intentar sacar el equipo más competitivo posible para plantarles cara desde el minuto uno, con intensidad, ganas y actitud, aunque luego los partidos son como son...