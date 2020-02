Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, aspira a mantener la racha positiva el domingo en el Pérez Ureba de Conil.

-Repetir victoria es el objetivo...

-Ojalá que sí. Vamos a Conil con la ilusión no solamente de puntuar sino de ganar. Y de coger una buena racha positiva, esa es la idea. Sabemos que nos vamos a encontrar a un rival complicado en ese campo y tenemos que salir como salimos el domingo pasado, mordiendo, y estar concentrados y luego intentar aprovechar las ocasiones que se generen.

-¿El partido con el Ceuta es el camino a seguir?

-Exacto. Además, ya lo veníamos diciendo en la previa, que en esta categoría estábamos viendo que cualquier equipo gana a cualquiera. Con actitud y las ganas que le pusieron el domingo al Ceuta se puede ganar a cualquier equipo. Y en esa tónica tenemos que seguir, sin bajar los brazos. Es verdad que esa victoria les ha dado confianza, se han dado cuenta que tienen capacidad para ganar a cualquiera jugando como lo hicieron. Y esto tiene que ser un punto de inflexión para todos: saber que con la actitud que se tuvo el domingo se puede ganar en cualquier sitio.

-El hándicap son las bajas...

-Sí, qué te voy a contar... Estamos trabajando con seis chicos de la cantera y tenemos problemas para hacer el equipo. Vamos a mantener el equipo de la semana pasada, que dio buen resultado. Y a partir de ahí esperemos ir recuperando a la gente lo antes posible: con Manu Lebrón nos faltan algunas semanas todavía, Juanma Cámara está fuera hasta final de temporada, a Ezequiel lo recuperamos la semana que viene, Álex Revuelta también vuelve la semana que viene... En fin, intentar recuperar efectivos para hacer el equipo más fuerte si cabe.

-¿Qué rival espera?

-El Conil es un equipo que en su casa aprieta, está sacando muchos puntos. Y el campo tampoco tiene muchas condiciones para jugar al fútbol. Va a ser un partido creo que más robusto de lo que nosotros queremos. Y en esa línea tenemos que ir. Intentar jugar de otra forma, quizá más juego directo, más segundas jugadas. Tenemos que ir con esa mentalidad. Si queremos jugar al fútbol en ese campo va a ser complicado.

-Habrá que tener capacidad de sufrimiento, entonces...

-Sí, 90 minutos de lucha de briega y estar concentrados. Intentar cometer pocos errores y ya digo, intentar aprovechar las ocasiones que se generen ya sean con juego directo o con segundas jugadas, como sea. Esa es la mentalidad que tenemos que llevar y no otra.

-Y encima no podrá estar en el banquillo.

-Bueno, tampoco son campos con grada que nos impida estar cerca, lo más cerca posible del banquillo. Es la normativa pero bueno, intentaremos ayudar al equipo de la forma que se pueda. De todas formas, estamos bien cubiertos ahí con Juan Pedro.

-Y no solo en Conil, son tres partidos de sanción...

-Excesivo. Excesivo para lo que el árbitro ha puesto en acta, que no fue así evidentemente porque no vio nada. Poner una infracción cuando no has visto nada es como pitar un penalti si no lo has visto. Exactamente igual.

-Habrá que decir al que lanzó el balón desde la grada que no solo no ayuda al equipo sino que le perjudica...

-Este tipo de detalles hay que controlarlos. No podemos estar en todo, pero bueno: que la gente sea consciente de que este tipo de cosas no ayudan en absoluto.