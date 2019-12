Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, es optimista de cara al partido del domingo (17:00) en el Ciudad de Lepe ante el San Roque. Apuesta por romper las estadísticas y puntuar, aunque no se fía de un rival que "es buen equipo, trata bien la pelota y tiene buenos futbolistas, va a salir de ahí abajo" y se muestra encantado con la llegada de los refuerzos: "La competencia da resultado porque la gente se pone las pilas cuando ve peligrar su puesto y podemos hacer rotaciones".

-Después de las numerosas bajas, ¿cómo se siente con tantos jugadores a sus órdenes y cómo están ellos?

-Se agradece muchísimo, es motivo para estar contento, estoy feliz con más fondo de armario. Con 22 o 23 jugadores entrenando se le da mucha más calidad al trabajo. La competencia da resultado porque la gente se pone las pilas cuando ve que peligrar su puesto, podemos hacer rotaciones. Ahora tenemos una plantilla normal, bendito problema tener quebraderos de cabeza el fin de semana a la hora d confeccionar las alineaciones y las convocatorias. De momento, todos están entrenando muy bien y con ilusión, no estoy en la cabeza de todos pero esperamos que no salga nadie más. El ambiente es fenomenal y eso ayuda mucho, nos centramos en la parcela deportiva y nos olvidamos del tema institucional.

-¿Cómo están entrenando los recién llegados?

-Muy bien, han llegado fenomenal. De momento, sólo podemos contar con dos, Manu y Cristian, y estamos a la espera de Kevin y Luismi, a ver si podemos utilizarles el domingo.

-Sin los sancionados Ezequiel y Fran Sabaté, le toca retocar el once...

-Son dos bajas importantes porque son jugadores que lo venían jugando prácticamente todo desde el inicio. Lo bueno es que han llegado los refuerzos a tiempo y tenemos más alternativas.

-¿El parón les ha venido bien?

-Por doble motivo. No tenemos fisio, teníamos a jugadores con sobrecarga y les hemos recuperado y luego, hemos podido reforzar la plantilla.

-El Xerez CD nunca ha ganado en Lepe, ¿se romperán las estadísticas?

-En ello confío. Hace dos semanas las rompimos con el líder, llevaba ocho meses marcando en todos los partidos fuera de casa. Vamos a intentar romperlas otra vez esta semana, hacer un partido serio y bueno conservar la buena dinámica de resultados y de juego.

-El San Roque es uno de los equipos llamados a estar arriba al inicio de temporada y está en puestos de descenso, ¿qué opinión tiene sobre el equipo?

-No es lo normal. Es un buen equipo, que trata bien la pelota y que cuenta con excelentes jugadores pero no está funcionando como bloque y se ha metido abajo. En su campo, de todos modos, hace buenos partidos y el otro día, por ejemplo, se le escaparon dos puntos al final y mereció la victoria de forma holgada. Les he visto varios partidos y van a salir de ahí.

-¿Qué le pide a sus jugadores para puntuar en el Ciudad de Lepe?

-Para este partido les pido lo mismo que para el resto, que tengan actitud, que trabajen, que tengan ilusión por ganar y que hagan las cosas bien a nivel táctico. Si hacemos lo que venimos haciendo últimamente, no sólo tenemos opciones de puntuar, tendremos opciones de ganar el partido para colocarnos en una situación más cómoda en la tabla. Dejar a un rival directo a siete puntos sería importantísimo.