El Ciudad de Lucena se está mostrando en este primer tramo de Liga como uno de los equipos más fuertes del grupo. Sólo ha perdido un encuentro, en el San Rafael ante Los Barrios, ha sido líder, ahora es cuarto en la clasificación, empatado a 16 puntos con Rota y Xerez DFC, y a sólo uno del Betis Deportivo, que manda en la tabla.

Juan Carlos Gómez ha destacado el potencial del cuadro lucentino, le considera un aspirante a disputar el 'play-off' si mantiene la dinámica pero también confía en su equipo. El cordobés cree que están trabajando "muy bien" y que "en algún momento tenemos que arrancar".

-¿Cómo afronta el Xerez CD el encuentro ante el Ciudad de Lucena?

-El partido es exigente para nosotros y vamos a intentar que también lo sea para ellos. Nos vamos a enfrentar a un rival que tiene una forma de jugar muy similar a la que nosotros proponemos y creo que va a ser un partido bonito. Los dos conjuntos intentamos generar a través del balón, a los dos nos gusta tenerla y una de las claves va a estar ahí, el equipo que no la tenga el balón va a estar incómodo. Sabemos que es un un rival complicado, que está bien trabajado, que ha comenzado bien el campeonato y que quizás llega en su peor momento desde el inicio, ya que viene después de una derrota y empate. Tenemos que aprovechar eso, nosotros en algún momento tenemos que arrancar.

-¿Considera al Ciudad de Lucena aspirante al 'play-off'?

-Por lo que he visto hasta el momento, me parece un equipo muy bien trabajado, que tiene presupuesto, que cuenta con buenos futbolistas y que está funcionando como bloque. Si todo eso se mantiene, puede estar ahí arriba.

-Después de la derrota en Sevilla, ¿cómo se encuentra el equipo?

-Bien. El equipo sabe que la derrota fue injusta y que pese a perder hicimos muchas cosas bien para haber ganado. De hecho, decisiones arbitrales nos privaron de sumar un punto o los tres. El penalti que pitó al filo del descanso no lo fue, se inventó cinco minutos de prolongación nadie sabe por qué y no señaló el penalti claro a Brian casi al final. El equipo está bien, ha trabajado bien durante la semana y estamos convencidos de que esto tiene que arrancar.

-Los problemas siguen están atrás...

-No me quita el sueño pero es un hándicap, un objetivo que nos marcamos para mejorar. Mantengo que cuando nos meten goles nos los meten a todos y cuando los marcamos los marcamos todos. La defensa empieza por los hombres de arriba. No me gusta centrarlo todo en errores defensivos, los fallos se comienzan a fraguar en la zona alta cuando las cosas se descoordinan y no se hacen bien. Eso sí, mantener la portería a cero es un objetivo que el equipo tiene y a ver si puede ser este domingo, sería sinónimo de puntar y tener más cerca ganar.

-¿A qué se deben esos desajustes defensivos que les están haciendo perder puntos?

-Son matices que debemos corregir cuanto antes mejor. Tenemos gente joven, que tiene que ir madurando con el tiempo y cuanto antes lo haga, mucho mejor. Tienen condiciones y seguro que eso se soluciona.

-¿Se plantea un cambio de sistema?

-No, el equipo lo está haciendo bien. Insisto en lo que he comentado antes, los partidos se nos están escapando por detalles. El equipo está funcionando, nos falta aprovechar un día las ocasiones que generamos, meter de las cinco o seis que tengamos tres o cuatro. A partir de ahí, todo cambiará. Defensivamente corregiremos cosas pero siempre me gusta defender a través de la pelota. A veces, hemos colocado una línea de cuatro, hemos echado al equipo atrás y nos ha generado más ocasiones. Cuanto más alto se defiende más posibilidades tenemos de que no nos hagan gol.

-La última victoria llegó en La Granja ante el Conil, ¿deben aprovechar el factor campo?

-En casa tenemos que hacernos fuertes. A los dos equipos que nos han ganado aquí les ha costado. Estamos intentado hacer las cosas bien, le vamos a plantear un partido complicado y con la ayuda de nuestra gente esperamos sacarlo adelante para poder brindarle una nueva victoria, que lo merece.