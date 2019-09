Juan Carlos Gómez, técnico del Xerez CD, no ocultó su decepción al término del partido en el Alfonso Murube ante el Ceuta (5-0), rival al que calificó como "uno de los mejores equipos de la categoría". Lamentó la derrota y dio un toque de atención a sus jugadores: "Tiramos la primera parte, este no es el camino y esto no puede vuelve a pasar".

-¿Qué valoración hace del partido?

-Tiramos la primera parte en un partido que era muy importante para nosotros. Sabíamos que veníamos a jugar a un campo complicado para medirnos a uno de los mejores equipos de la categoría, por no decir el mejor, y no lo hemos hecho bien. Cuando pasan las cosas que han pasado, y lo hablamos en el descanso, lo normal es que suceda lo que ha sucedido, que nos llevemos cinco. Hay errores que no se pueden volver a cometer. No voy a hablar públicamente de ello pero ya se lo he comentado a mis jugadores. Este no es el camino ni ante es rival ni ante otro porque al final te pasa lo que ha pasado aquí. Hay que recomponer, hablar mucho esta semana y esto no puede volver a pasar.

-El Xerez CD mejoró en la segunda parte...

-Exacto. Mejoramos pero ya era tarde. Hablamos en el descanso y la gente se puso un poco las pilas. Cambiamos al sistema habitual pero ya el daño estaba hecho de la primera parte. Aguantamos como pudimos pero no era el día ni el momento ante un gran rival, que nos ha pasado por encima.

-¿Qué le ha parecido el Ceuta?

-Le dimos muchas concesiones y cuando se las das a un gran equipo acabas perdiendo. Es un equipo técnicamente muy bueno, con jugadores que tienen mucha calidad, que son rápidos, que tienen experiencia, que saben a qué juegan y que están muy bien trabajados por José Juan. Si no estás con los cincos sentidos y al ciento veinte por ciento es complicado sacar algo positivo. Insisto, el equipo no ha estado y hay que hablar muchas cosas y que corregir la imagen, no es el camino.

-¿Está pasando factura al equipo el complicado inicio de Liga?

-Exacto. Hemos tenido un principio de Liga algo accidentado por lo que ha pasado y nos ha tocado escalar el Tourmalet, ya que nos hemos tenido que enfrentar a casi todos los mejores equipos de la categoría. Para colmo, sumamos tres puntos en Córdoba y nos los quitaron por la incomparecencia de Arcos.