Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, reconoció que el Deportivo cuajó su peor partido en La Granja ante el Ciudad de Lucena, explicó que Miguel fue suplente por molestias en el ligamento del tobillo y subrayó que el problema es "no competir como se tiene que competir".

-Otra derrota...

-Otra derrota y además con lo que esto conlleva. Creo que en la primera parte, el encuentro ha estado muy igualado. Hemos encajado un gol en una jugada de estrategia de ellos un tanto dificultosa porque creo que se podía haber defendido mejor pero bueno, le ha caído ahí, nos hemos despistado en la marca y hemos encajado gol. El equipo ha seguido, creo que al final ha hecho ocasiones para haber empatado el partido pero no ha sido así.

-¿Fue decisivo el 2-0?

-Sí, nos encontramos con un segundo gol muy pronto y el partido se pone muy cuesta arriba. Hemos intentado llevar el peso a través de la posesión, de un lado a otro, nos costaba mucho encontrar los espacios, ellos se han defendido muy bien, con una línea adelantada de cuatro. Han jugado en largo y nos han creado peligro, sobre todo a la contra. La reacción tras pérdida creo que no la hemos hecho bien, creo que el equipo en segunda jugada no ha competido bien, y no solamente en Tercera División, en cualquier categoría, si un equipo no compite como tiene que competir, al final el resultado es el que es.

-Al Xerez CD no le salió casi nada bien...

-Nada, el equipo estaba como contraído, estaba como tenso. No sé lo que ha pasado, tendremos que hablar el lunes a ver. Pero creo que ha sido nuestro peor partido en casa, sin duda, en el que quizá menos opciones de ganar hemos tenido.

-¿Qué le pareció el Ciudad de Lucena?

-Es un equipo que lo he visto en otros partidos y ha estado mucho mejor. Creo que ha hecho un partido bastante práctico, ha defendido bastante bien, con una línea muy adelantada. En zona de medios el equipo ha competido y se ha notado y luego tienen gente muy rápida, que a la contra te matan. El segundo gol viene por ahí, un balón en el centro del campo, una pérdida nuestra que no hemos competido como teníamos que competir en el cuerpo a cuerpo, nos han ganado la acción y el pase filtrado ha estado bastante bien y luego ha definido como lo habéis visto. Contra eso no se puede hacer nada. Lo hemos seguido intentando, el gol que nos han anulado nos hubiese metido en el partido y lo anula, habrá que ver la jugada si es fuera de juego o no. Luego también en la segunda parte creo que allí ha habido unas manos en un centro de Ricky que posiblemente también sea penalti, que también te mete en el partido... Son acciones que al final te quitan y te privan de tener opciones de ganar. Luego, tampoco se entiende; volvemos a incidir en los errores de la semana pasada: en Sevilla dieron cinco minutos de descuento antes del descanso y aquí, pese a todas las pérdidas de tiempo, cuatro minutos solamente. No sé. Creo que contra eso no se puede hacer nada. Es lo que hay, tenemos que asumirlo y asimilarlo.

-Dice que ha sido el peor partido del equipo en casa...

-Sí, sin duda. Tenemos fuera dos, Ceuta y Córdoba pero en Córdoba se ganó. No se jugó tan bien como en otras ocasiones pero se ganó el partido, que era lo importante. Y en este creo que ha salido casi todo mal. Lo hemos intentado pero cuando un equipo no compite tiene muy poquitas opciones de ganar. O no compite como tiene que competir.

-¿Cómo se soluciona esa falta de competitividad?

-Eso tiene que ir intrínseco en cada uno. Eso va en la sangre. Cuando uno no tiene eso, difícilmente se pueden ganar partidos y difícilmente quiere uno llegar a ser futbolista.

-¿Es un problema de actitud?

-No, ha sido un problema de no competir como se tiene que competir en esas segundas jugadas, no meter la pierna cuando tenemos que ir, el cuerpo a cuerpo si no lo haces bien te ganan las acciones. Y cuando uno pierde todos los duelos individuales al final hay desajustes y por ahí vienen los errores y los fallos, y al final el segundo gol ha venido por una jugada de esa índole, de no competir en el cuerpo a cuerpo, te ganan la acción y luego tienen la capacidad de filtrar un pase que deja al delantero solo delante del portero.

-El Ciudad de Lucena se ha puesto líder. ¿Le ve con opciones de pelear por acabar arriba?

-Sí, se le ve. Está bien trabajado, un equipo que lo tiene todo: presupuesto, grandes jugadores y el comienzo ha sido magnífico pese a esa derrota y ese empate de las dos anteriores jornadas. Al equipo se le ven mimbres de que puede estar arriba, luego otra cosa será que esté o no esté porque esto es muy largo y el trabajo tiene que tener una continuidad.