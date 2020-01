El Xerez CD abre la segunda vuelta de la competición en La Granja frente al Arcos, un rival al que no pudo medirse en la primera por su incomparecencia debido a las deudas. Ahora, necesita sacar el partido adelante. Juan Carlos Gómez, técnico azulino, lo sabe y advierte que "el encuentro es importantísimo, tenemos que ganar sí o sí".

-¿Cómo han asimilado la derrota en Utrera después del buen partido realizado?

-Terminé muy contento con las sensaciones que me había transmitido el equipo y con el juego desplegado. Dentro del campo lo hicimos todo para ganar pero luego hubo condicionantes que lo impidieron. Hicimos un buen trabajo, la semana ha sido muy buena también en ese sentido. Las sensaciones son positivas y espero que las podamos refrendar con un triunfo el domingo, que es lo importante.

-El Arcos llega pletórico tras ganar en Chapín, ¿qué le pareció ese resultado?

-Me sorprendió el triunfo. Cualquier equipo que juegue en Chapín y consiga la victoria supone una sorpresa porque el Xerez DFC está llamado a estar arriba y en su casa tiene más peso aún. Tienen un campo grande y una afición que aprieta muchísimo. Eso quiere decir que el Arcos hizo un buen trabajo y que hay que tener mucho cuidado.

-¿Cómo espera el partido en La Granja?

-Tenemos que ganar sí o sí, jugamos en nuestro campo y ante nuestra afición. Ellos están más habituados a jugar en hierba natural y se suele acusar el cambio a césped artificial. Vamos a intentar hacer un partido intenso, bueno y quedarnos con los tres puntos, que los necesitamos.

-El Arcos está logrando muy buenos resultados fuera...

-Ese dato hay que tenerlo muy en cuenta, cuando un equipo suma muchos puntos lejos de casa es porque está haciendo las cosas muy bien. Llegan con la flecha hacia arriba, están trabajando bien y están con confianza. Como he comentado atnes, tenemos que hacer nuestro partido, potenciar nuestros aspectos positivos e intentar minimizar lo bueno de ellos. Este partido es clave, hay que ganarlo para sacar ventaja a los equipos que están por debajo y también acercarnos a ellos. Los tres puntos son importantísimos.

Objetivo "En la segunda vuelta vamos a intentar sacar los puntos necesarios para salvarnos con holgura"

-Manu Lebrón es baja, ¿tiene claro su sustituto?

-Es una ausencia importante porque lo había jugado todo desde que llegó pero tenemos soluciones. Ezequiel jugará en el lateral y en banda Ricky, hay opciones.

-¿Qué le pide a la afición en este medio día del club?

-Necesitamos su apoyo siempre y ahora más que nunca porque el equipo está necesitado de victorias. Necesitamos su respaldo constante y esperamos que el domingo esté ahí. Vamos a intentar dedicarle un triunfo.

-¿Qué espera de la segunda vuelta?

-Con la primera vuelta no estamos contentos pero si nos ponemos a analizarlo todo bien, tendríamos 21 puntos y un partido menos, entraríamos en números de salvación. Vamos a intentar hacer una segunda mucho mejor que la primera y estoy convencido de que lo vamos a conseguir. No me pongo cifra de puntos, quiero los suficientes para salvarnos sin agobios y eso pasa por empezar ganando al Arcos. No me gusta marcarme cifra de puntos, como cuando un delantero llega y se le pregunta por el número de goles es igual. Vamos a intentar sacar los puntos necesarios para salvarnos con holgura.