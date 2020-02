-Necesitamos su apoyo, ahora es cuando el equipo necesita ayuda, no es momento de críticas, es tiempo de ayuda y apoyo. Necesitamos La Granja llena, que el equipo que venga se sienta presionando y el nuestro, arropado. Nosotros vamos a pelear al máximo y si es con una victoria este domingo, mejor.

-Nos tocará hacerles presión alta para que se sientan incómodos con la pelota y no puedan hacer su juego e intentar controlar a sus hombres fuertes, que son muchos pero especialmente uno, David Castro, que es el que mueve al equipo. Le tuve en Écija y nos dio muy buen rendimiento. Luego, intentaremos que se sientan incómodos, que sientan la presión y si podemos tener la pelota, mejor. Será un partido de intensidad máxima, que adviertan que aunque tengan enfrente a un rival con problemas aquí va a ser difícil ganar.

-Existe la misma, intento quitar esa presión que puedan sentir los jugadores en una situación como esta. Yo no la tengo, intento trabajar siempre lo mismo, dar lo máximo como entrenador como persona. Son gente joven y entendemos a que a la mayoría de ellos les pueda afectar. Tratamos de liberarles, queremos que se diviertan al mismo tiempo que le hacemos saber que tienen una responsabilidad importante y que tienen que asimilar. Eso les va a hacer crecer como jugadores y como personas. Este tipo de situaciones te hacen crecer y ver las cosas de otra manera.

-El partido es complicado pero, como he comentado muchas veces, en esta categoría cualquiera le puede ganar a cualquiera. Tenemos que hacer un partido serio, arropado por nuestra afición y esperar que ellos tengan un mal día y nosotros uno bueno.

José Juan Romero: "El Xerez es una entidad grande a la que hay que respetar"

José Juan Romero, entrenador de Ceuta, no se fía de la complicada situación en la que se encuentra el Xerez CD y recuerda el partido en La Granja de la pasada temporada cuando estaba al frente del Betis Deportivo. Su equipo ganaba 0-3 y al cuadro azulino le anularon un gol que hubiese supuesto el empate a tres en el descuento.

Apunta que "el Xerez, desgraciadamente, lleva ya varias temporadas en la cuerda floja, tiene mucho mérito que haya gente empeñada en que sus colores no se pierdan y me quito el sombrero. No podemos despistarnos como nos sucedió ante el Utrera, muchas veces las dificultades hacen más fuertes a los equipos".

Recuerda también que el Deportivo se encuentra en una situación tan comprometida por los tres puntos que le restaron por su incomparecencia en Arcos: "Sin esa sanción, sumaría 24 puntos y estaría fuera del descenso. La Granja es un campo muy complicado y el Xerez es una entidad grande, a la hay que respetar en todo momento".