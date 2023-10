Juan Delgado, delantero del Xerez CD: "El equipo va como un cohete"

Juan Delgado, uno de los fichajes rutilantes del Xerez CD para esta temporada, no comenzó la campaña con buen pie. El delantero astigitano sufrió en el partido de ida de cuartos de la Copa RFAF un esguince en la rodilla derecha que le ha tenido en el dique seco hasta hace pocos días. En Las Cabezas, donde el equipo azulino venció 0-2, tuvo los primeros minutos en Liga y en la victoria ante el Cartaya este domingo salió también en el tramo final. Poco a poco va cogiendo la forma, reconoce que apenas tiene dolor en la articulación, pero sí admite que aún le queda para coger el tono físico.

El punta azulino valoraba positivamente el triunfo frente a un Cartaya que apretó en los minutos finales. Delgado se queda con los tres puntos "y seguimos hacia el objetivo, un triunfo más en casa y estamos arriba que es lo que todos buscamos", al tiempo que destaca que "el equipo sabe sufrir, pero esto es fútbol, esto es Tercera División, el equipo está trabajado para saber sufrir y el objetivo era quedarse con los tres puntos y así ha sido", resumía.

"Los de atrás seguramente querrían estar donde estamos nosotros, somos colíderes y queremos estar lo más arriba posible"

La dinámica del equipo es positiva, ha sumado 13 puntos de 15 posibles, tiene la portería a cero (450 minutos) y ha dado alcance al Ciudad de Lucena en la cabeza de la tabla, si bien los aracelitanos son primeros con mejor diferencia general de goles. Y aunque queda mucho, estar empatado a puntos con el líder significa que las cosas están saliendo: "Queda mucho, pero evidentemente los de atrás seguramente querrían estar donde estamos nosotros, somos colíderes y queremos estar lo más arriba posible, de momento están saliendo bien las cosas, no hemos encajado goles y los rivales te respetan más".

Le está faltando al equipo matar los partidos, cosa que sucedió en Chapín contra el Sevilla C y el Cartaya. Reconoce que "lo hemos hablado varias semanas atrás, el equipo está trabajando para ello y seguramente las ocasiones que estamos teniendo se materializarán, el equipo está trabajando muy bien y confío en que terminen entrando", apuntaba el delantero.

"Estoy deseando estar bien físicamente y a partir de ahí luchar por un puesto, que ahora mismo está muy complicado"

En cuanto a la lesión y al tiempo que ha estado fuera, confiesa que "no tengo prácticamente dolor, pero sí es verdad que físicamente me está costando un poquito más porque he estado mucho tiempo parado, pero poco a poco me voy encontrando mejor. Espero estar lo antes posible para que el míster disponga de mí. Lo primero que estoy deseando es estar bien físicamente y a partir de ahí luchar por un puesto, que ahora mismo está muy complicado como estamos viendo porque el equipo va como un cohete. Hay que trabajar mucho para intentar estar en el once y a partir de ahí seguir sumando".

Por último, agradeció a la afición el apoyo incondicional en el partido contra el Cartaya. Chapín fue una fiesta cuando el colegiado decreto el final del encuentro: "Qué vamos a decir de la afición, lo hemos visto desde el primer partido, me habían hablado muy bien y cuando estás dentro lo vives de otra manera, no hay calificativos, ojalá sea así toda la temporada".