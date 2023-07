Juan Delgado: "El Xerez Club Deportivo me ha enamorado"

Juan Delgado, uno de los rutilantes fichajes del Xerez CD para esta temporada, se ha presentado como nuevo jugador azulino en la sede de la entidad en un acto al que han asistido el presidente Juan Luis Gil, el director deportivo Miguel Ángel Rondán, y Francisco Javier Zuasti, dueño de Tododisca, patrocinador principal del club.

El delantero centro ha asegurado que viene al Xerez CD a llevarlo "donde mínimamente se merece", confiesa que la plantilla tiene "muy buena pinta", pero advierte de que hay que "trabajar" para conseguir los "objetivos que nos hemos marcado", añade que todo lo que rodea al club "me ha enamorado" y apunta que la lesión que le dejó casi sin minutos la pasada temporada "está totalmente olvidada". Y como goleador, manifestó su deseo de marcar muchos goles, aunque no quiso dar una cifra exacta: "Tengo una en mente, pero me la guardo. Más de 10 seguro".

Juan Luis Gil, presidente azulino, comenzó su discurso diciendo que "el fichaje de Juan era algo que estábamos esperando, estos años atrás siempre nos ha faltado ese 'killer' y para nosotros es un orgullo tener a un jugador de sus características y su rango; otros años hemos luchado para que estuviera con nosotros y ya por fin podemos decir que es jugador del Xerez Club Deportivo. Le deseamos que le respeten las lesiones y le damos la bienvenida a su casa".

Miguel Ángel Rondán se encargó de desgranar deportivamente las cualidades de Delgado, al que señaló de un jugador "contrastado no sólo en esta categoría, también en superior. En casi todos los equipos donde ha estado ha hecho bastante goles y confiamos además en su trabajo. Viene a aportarnos de lo que últimamente hemos carecido. Creo que viene muy bien, lo he visto en estos primeros días de entrenamiento y lo veo muy muy motivado, creo que puede ser una pieza fundamental del equipo, espero que sea así".

El 'Capi' añadía que "está en la plenitud de su carrera, acaba de cumplir 29 años y aunque estuvo parado más tiempo de la cuenta, se debió a una lesión mal diagnosticada, se ha demostrado que lo que tenía era una rotura parcial de menisco, que no es importante para el desarrollo de un jugador, y creo que viene en su mejor momento porque este año le ha podido servir para tener más ganas que nunca".

Delgado, ilusionado

El nuevo futbolista azulino comenzaba reconociendo que "las expectativas" que tenía antes de arribar a la ciudad "se han cumplido. Estoy superagradecido con el trato que he tenido desde que he llegado. Vengo con bastante ilusión, el año pasado fue complicado para mí y vengo este año a por todas, ilusión, ganas y a llevar al Xerez donde creo mínimo se merece", dijo.

El punta, a sus 29 años, va a ser uno de los referentes en el vestuario. "Soy uno de los más veteranos del equipo y tenemos que ayudar a los jóvenes, esto es un equipo, tenemos que ir todos a una y cada uno sumar lo suyo, seguramente así lleguen los objetivos que nos vamos a marcar".

Para el punta, que militó en el Recre y el Sanluqueño la pasada campaña pero apenas sin minutos debido a una lesión, señalaba que "vengo aquí con más ilusión que nunca porque nunca me había pasado lo de la temporada pasada, ha sido un año muy complicado y vengo a darle la vuelta a esa situación, estoy seguro de que con trabajo y con las facilidades que nos están dando aquí va a ser así". Y con respecto a la lesión de rodilla -una rotura parcial de menisco mal diagnosticada, como recordó el director deportivo- dijo que está "totalmente olvidada. el año pasado me costó entrar en el equipo porque estuve 8 meses parado, pero eso ya es historia y este año vengo con la mente limpia y a por todas".

Tras los primeros días de entrenamientos, le ve muy buenas maneras al equipo: "Hay un grupo muy bueno en el vestuario, el míster es muy cercano con los jugadores y tiene muy buena pinta la plantilla y el cuerpo técnico, veremos a ver hasta dónde podemos llegar. Se ha hecho una plantilla compensadísima en todas las posiciones y lo que hay que hacer ahora es trabajar e ir sumando cada día, los nombres no te van a dar los resultados. Evidentemente sabemos dónde venimos, sabemos la importancia que tiene estar en este club y sabemos cuáles son los objetivos".

De esta forma, cree que "estoy seguro de que vamos a disfrutar, tenemos muchas ganas y más yo que me he tirado mucho tiempo sin competir, estoy deseando de ponerme ya la equipación y competir" y a la afición le dice que "la plantilla me ha ilusionado muchísimo, todo lo que es el club me ha enamorado y les pido que estén con nosotros porque nosotros vamos a ir a muerte por este escudo y vamos a disfrutar todos juntos".