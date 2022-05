"Queremos construir un club estable para muchos años sí o sí"

Juan Luis Gil, presidente del Xerez CD, hace un balance positivo de la campaña 21/22, aunque admite los duros momentos que les tocó atravesar primero con la marcha de Juan Díaz, José Luis Mateos y José Manuel Matos y luego con la reestructuración de la plantilla con la salida de jugadores importantes por los problemas económicos. Califica de vital la llegada de Gestar Sport al club, valora de forma notable la temporada a nivel deportivo, "aunque nos quedamos con la miel en los labios y no pudimos ascender", asume los errores, es optimista de cara al futuro y apuesta por pelear por el ascenso.

–La temporada fue complicada y el equipo al final no pudo superar el 'play-off' de ascenso, ¿cómo la resume?

–Empezamos con un proyecto ambicioso y un presupuesto importante, pero Juan Díaz se marchó y a él le siguieron Matos y José Luis Mateos cuando comprobaron que el camino se ponía muy difícil. Y yo siempre digo lo mismo, quién piense que las cosas en este club son fáciles está muy equivocado. A mitad de campaña, llegó Gestar Sport, pusimos los pies en el suelo, equilibramos el presupuesto y llegamos al final de temporada con dificultades, pero llegamos.

–(...)

–A nivel deportivo, pese a que nos quedamos por segunda vez con la miel en los labios y nos quedamos sin ascenso, creo que ha sido buena. En diciembre, creo que si hubiésemos hecho una encuesta preguntando quién confiaba en el proyecto y en el presidente, el resultado hubiese sido claro, hubiese perdido con un 99% de los votos. Cuando todo se puso tan complicado, mi único objetivo era sacar al Xerez CD adelante para volver a llevarlo dónde merece. Estaba trabajando muchísimo, pero arrastrábamos la mala gestión que hicimos en el pasado, y todo tenía que cambiar. Gestar Sport nos ayudó y ahora todo está más calmado.

"Con el consejo lo que intentamos es poner cada pieza en su sitio en este puzle que es el Xerez CD"

–¿Qué supone para el club contar ya con un consejo de administración?

–Todo, es el primer paso para tener estabilidad. Nuestros abogados están realizando un trabajo brutal y ahí están los resultados. En este sentido, también había poca gente que confiaba en que lo íbamos a lograr... Primero fue la quita de más de nueve millones, ahora el consejo, luego una nueva junta y también abrir el Libro de Registro... Paso a paso. Hasta ahora, lo que intentamos es poner cada pieza en su sitio en este puzle que es el Xerez Club Deportivo.

–Y de Fajardo a Paco Peña en días...

–Teníamos claro que si Emilio salía, que por las noticias que aparecían en los medios y en las redes sociales, iba a ser difícil que se quedara, iríamos a por Paco. A Emilio le ofrecimos lo máximo que podíamos, que era exactamente lo mismo de esta temporada. Él venía con otras miras, y lo veo perfecto porque se lo ha ganado con su trabajo, pero nosotros no podíamos llegar a su tope. Se lo comentamos a su representante y nos dijo que ya no era sólo cuestión de dinero, que además quería otras cosas y lo veo perfecto. Es un trabajador y si le sale una oferta mejor es lógico que la acepte. Le deseo los mayores triunfos.

–¿Qué supone la llegada de Paco Peña?

–Antes de que llegase Juan Díaz al club, cuando entramos José Luis Mateos y yo, la idea era la de apostar por gente de Jerez, que el entrenador fuese de aquí y la plantilla estuviese compueta en un 90% por jugadores de la zona. Hasta llegamos a hablar con Paco. Sabíamos que tarde o temprano, tenía que ser nuestro entrenador. Me parece un gran profesional y lo que digo siempre. Aquí, siempre van a existir problemas por nuestra situación con el Ayuntamiento y los campos para jugar y entrenar y a Paco eso no le va a coger de sorpresa. Ojalá, todo se solucione pronto.

"Es vital solventar la situación con el Ayuntamiento y que nuestra afición no pierda la ilusión, más no podemos hacer"

–¿El objetivo es al ascenso?

–Nosotros creemos en la gente de aquí para ascender, ya este equipo lo ha hecho a lo largo de su historia en varias oportunidades de esa manera. Todos los integrantes de la parcela deportiva creemos que con futbolistas de la zona se puede hacer un equipo muy competitivo con el reto de estar arriba.

–Tras la contratación del técnico, toca formar la plantilla...

–La comisión deportiva ya está en ello, tenemos una buena base y sería importante conservarla. En los próximos días ya se va a empezar a negociar con todos y también empezarán los contactos para realizar algunos fichajes.

–Ha hablado de los problemas con los campos, ¿en qué punto se encuentran las relaciones con el Ayuntamiento?

–Nuestro objetivo es lograr un cambio en las ordenanzas porque no podemos asumir esos gastos tan importantes todas las semanas, que al final de temporada se convierten en una cantidad importantísima, de más de cuarenta mil euros. Esta semana, vamos a tener dos reuniones con dos partidos políticos que nos han llamado para interesarse por todo, hecho que ya es importante, y también nos ha llamado la secretaria de la alcaldesa para pedirme unos datos que le faltaban para celebrar ese esperado encuentro con ella.

–¿Espera una buena respuesta de la masa social?

–Estamos preparando la campaña de socios y la sacaremos a mitad de junio. Creemos que los nuestros nos van a seguir apoyando y van a apostar por un proyecto de la zona. Lo importante es volver a ilusionarlos. La gente se está dando cuenta de lo que estamos haciendo por el club no ya sólo en el tema deportivo, también a nivel institucional. Ya más no podemos hacer con los medios que tenemos. Lo que hemos logrado con el convenio de acreedores, había muchas personas que decían que era imposible e inviable y ahí está. También decían que no íbamos a tener consejo, que no íbamos a convocar una junta de accionistas y mucho menos abrir el Registro y trabajamos en ello... Además, los abogados van dando pasos con Seguridad Social y Hacienda... La idea que queremos transmitir es que queremos un Xerez CD para muchos años, no nos hemos hecho cargo de la entidad para ser como los que pasaron antes por aquí, que querían que la pelota rodara y mandase... Queremos hacer las cosas bien y construir un club estable sí o sí.