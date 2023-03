"Tengo fuerzas, pero también miedo, si deciden buscar otro entrenador no puedo molestarme"

Cabizbajo. Hundido. Derrotado. Son palabras que se amoldan al estado de ánimo que presentó Juan Pedro Ramos, técnico del Xerez CD, tras la derrota de su equipo en Chapín contra el Cartaya, que complica la permanencia del club xerecista en el Grupo X de Tercera RFEF. El Pirata, con un tono de voz apagado, admitió que se ve "con fuerzas" pero al mismo tiempo tiene "miedo" ante la situación "más complicada" de la temporada.

-Nueva derrota que complica mucho la situación.

-Sí. Un partido más donde no podemos aprovechar las ocasiones que generamos y se nos escapan tres puntos. Habíamos planteado el partido sabiendo que era a vida o muerte aun quedando muchos puntos, pero no queríamos llegar a esta situación extrema y es difícil ahora expresar ahora lo que pasa por mi cabeza.

-¿Qué ha pasado?

-Eso es lo que nos estamos preguntando, qué nos ha pasado. Hemos intentado mover gente, cambiado cosas, pero volvemos a cometer fallos muy importantes en las dos áreas, en ataque y en defensa. Entonces... es muy complicado.

-...

-La situación es complicada, es dura y creo que sabéis lo que supone para mí este club y ahora mismo estamos mucha gente a la que tengo mucho cariño porque comparte esta pasión y los ves pasando mal, intentamos hacer todo por nuestra parte para revertir la situación y la verdad que con los palos que nos estamos llevando es el momento más complicado de la temporada. Para mí es muy duro en lo sentimental y en lo profesional.

-La sensación ahora es que el equipo no le gana a nadie.

-Los números están ahí, nos cuesta muchísimo marcar y nos generan ocasiones con facilidad. Intentamos trabajar, plantear cosas, recuperar emocionalmente a los jugadores, buscar sus puntos fuertes y tapar sus debilidades, pero ese trabajo no se ve recompensado con resultados. El fútbol muchas veces pasan estas cosas y no sabe uno por dónde atacar la situación y cuando eso pasa te preocupa porque cuando lo intentas todo y los resultados son los mismos hay un problema grande. Aún así y nos quedan cuatro semanas. Para mí es difícil decir que sigo creyendo en este equipo, no decirlo, sino que la gente realmente piense que vamos a salvar la categoría, porque ahora mismo ya sí es el objetivo claro. Lo que pasa es que cuando se mira al calendario, sabemos que no va a ser fácil. Ahora mismo, el equipo no está sabiendo soportar la presión. He visto el calentamiento y he alucinado, una precisión en controles y pases... y desde el minuto 0 en un campo como Chapín que está espectacular he visto miedo; a la hora de jugar no veo confianza a la hora de tocar el balón, no veo decisión y jugar en cualquier categoría así es muy difícil.

-¿Es más un problema mental?

-Claro. Para mí el fútbol es todo mente y luego si tienes una personalidad importante y sales a Chapín a hacer lo que sabes. Yo he tenido la oportunidad de jugar muchas veces y no era ningún virtuoso, pero sí tenía mucha personalidad y carácter e intentaba hacer lo que sabía y no lo hacía mal, pero si juega con miedo, si no te lo crees, si juegas cohibido... es muy difícil rendir.

-¿Se le ha pasado por la cabeza dar un paso al lado?

-Las mil posibilidades que puedan existir se me han pasado por la cabeza y está claro que lo que el club decida no va a tener ningún tipo de problema. Yo soy uno más, ahora mismo el máximo responsable porque tomo las decisiones, pero, lo que decidan, el Xerez siempre va a ser mi casa, ya tuve un cese hace varios años, pude volver, reponerme en otros aspectos y ahora han confiado en mí nuevamente, pero lo que ellos decidan y consideren mejor para el equipo lo voy a apoyar.

-¿Otro cambio de entrenador faltando cuatro jornadas...?

-Las opciones están ahí y sí es verdad que los números también. Y por mucha ilusión y ganas que yo intente, si los números no llegan y el club decide buscar otro entrenador no puedo sentirme molesto ni pensar en que se equivocan. Ya ha habido dos entrenadores que han salido, me puede gustar más o menos, pero el club está por encima de todo.

-¿Se ve con fuerzas para seguir?

-Yo tengo fuerzas, pero también tengo miedo. Me impone mucho respeto la situación. Estas semanas me han servido para creerme de nuevo que sirvo para entrenador independientemente de los resultados, eso lo digo yo para mí. Creo en mi capacidad y en mi trabajo, en mi personalidad y considero que el fútbol es así de injusto y en esta misma situación hay muchos otros entrenadores mejores que yo y con peores plantillas. ¿Fuerzas? Sí. A lo mejor hoy es mal día para tomar una decisión, pero estoy convencido de que mañana, el lunes o como muy tarde el martes ya estoy como una moto. Pero es duro.

-¿Qué se le puede decir a la afición?

-Esa es la pregunta más dura, porque yo aparte de ser entrenador soy aficionado y sé que mucha gente dentro del club que está tomando decisiones también lo están pasando muy mal al igual que todos. Hablar de los aficionados es para mí imposible, no se me ocurre nada que los pueda motivar o consolar y seguramente lo que diga me haga más daño a mí que a otra persona.