Juan Pedro "No entiendo que el árbitro pite algo que no ha visto"

Juan Pedro Ramos, entrenador del Xerez CD, no pudo ocultar su decepción tras el empate cosechado ante el Ceuta. "El encuentro fue equilibrado y nuestro mérito ha sido no permitir hacerles su juego. Tuvieron mala suerte con la lesión de Chico Benítez, tienen una gran plantilla y creo que sólo nos han tirado dos veces a puerta y eso no es fácil. Marcamos a final del primer tiempo y en el segundo, controlamos bien el partido hasta la expulsión de Juan Benítez. No nos estaban generando peligro y si el árbitro hubiese pitado lo que sucedió igual hubiésemos tenido más opciones. Era la segunda amarilla de Chakir, hubiésemos tenido superioridad y otro gallo hubiese cantado. Ahí hay un error del colegiado, entramos en indecisiones, nos salimos del partido y ellos lo aprovecharon para empatar con un gol que el línea dice que es gol pero que mi portero me dice que el balón no entra para nada y ahí están las imágenes, creemos que no es gol, lo veremos".

El preparador xerecista, molesto con el arbitraje, añadió: "Entiendo que todos los árbitros se pueden equivocar porque tienen que decidir en décimas de segundo pero lo que no entiendo es que el árbitro pite algo que no ha visto, tiene que pitar lo que vea. Si el balón no entra, el linier no lo puede ver dentro. Otra cosa es lo que nos pasó el día del Conil, que el balón entra y el asistente no lo ve porque está mal colocado. Aquí es que no entra. Creo que estoy hasta feliz porque si al final pita también el penalti inexistente, después del esfuerzo y del trabajo que ha hecho el equipo ante un gran rival, te quedas bloqueado, sin puntuar. Me quedo con la sensación triste porque sumar de uno en uno penaliza mucho. Tal y como está la competición, hay que ganar partidos. Hemos empatado cuatro y necesitamos ganar. Todavía le estoy dando vueltas a lo que ha sucedido porque después de hacer el 1-0, lo teníamos todo controlado y se nos han escapado una vez más dos puntos que eran bastante importantes para nosotros" .

Juan Pedro no acaba de entender que "los árbitros se salten el reglamento y entren en incoherencias. Han tenido una mala tarde y nos han perjudicado a nosotros mucho más que al Ceuta. Los errores llegan antes que los que pueden perjudicar al rival y nuestra falta, digamos de criterio a la hora de jugar, llega por eso. No aplica bien el reglamento y lo que hace es intentar tapar la pisada. Se da cuenta de que el penalti no es claro, el defensa toca el balón. Las sensación que me queda es esa, que se nos complica ganar partidos, hay que seguir trabajando para intentar ganar al Cádiz B. No nos podemos descolgar ya".

Por último, se mostró "tranquilo, esto tiene que salir adelante, cuesta un mundo remontar", y destacó el "gran" partido de Sanjuán: "Nos puede dar mucho" .