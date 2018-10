Juan Pedro "El resultado lo considero justo, fueron mejores"

Juan Pedro Ramos, entrenador del Xerez CD, siempre es sincero y no ocultó su decepción por la derrota en el derbi ante el Cádiz B. Su equipo encadena ya cinco encuentros sin ganar, con tres empates y dos derrotas. "El partido, en líneas generales, no me ha disgustado del todo, hemos hecho un gran esfuerzo porque nos hemos medido a un equipo bastante bueno, que ha estado por encima de nosotros. Nos ha faltado precisión, especialmente en el último pase y lo que sí he echado de menos es un poquito más de ímpetu, de carácter, de ganas de querer ganar el partido. Es lo único que le puedo reprochar un poco a mis jugadores. En líneas generales, repito, hemos tenido enfrente a un rival superior y no pudimos hacerle daño con la claridad que tuvimos otras veces".

Sobre esa falta de ímpetu, el preparador azulino matizó: "En esta ocasión nos ha faltado ese empuje, ese ímpetu y no digo falta de actitud. Nos ha faltado ese arreón final, aunque fuese con más corazón que cabeza, de otras tardes. No metimos balones al área para intentar forzar algún fallo de ello, nos ha faltado un poquito de ese amor propio que se sacó contra el Conil o contra el Ceuta. No obstante, la claves ya la he dicho, es que nos hemos enfrentado a un equipo muy superior, que físicamente estaba mejor que nosotros, que está muy bien trabajando y que ha sabido aprovechar un error nuestro, un despiste en una acción de estrategia. Luego sí que tuvo varias opciones para hacer el 0-2 también pero ya estábamos más volcados. El resultado lo considero justo porque han estado mejor que nosotros en líneas generales".

Igualmente, Juan Pedro admitió que "para nosotros es un palo perder en casa y más, después de venir de un encuentro en el que tampoco ganamos pero sí que habíamos dado sensaciones positivas ante otro buen equipo como es el Ceuta. En esta ocasión, no podemos hablar ni siquiera del árbitro, no podemos achacarle nada como sí pudimos hacer ante el Ceuta y Conil. Son partidos que se dan, que salen así y no podemos darle más vueltas. Yo tenía muchas expectativas y confiaba mucho en que lo íbamos a sacar adelante pero las circunstancias no nos han acompañado, no hemos estado bien, especialmente en ataque, y un despiste defensivo nos ha condenado. Ellos lo han sabido aprovechar, se pusieron por delante en la primera parte y ya no hubo ritmo de partido, perdieron tiempo y no conseguimos ni asustarlos. No he notado esa sensación de presionar, de asustarles, de que sufran en los últimos minutos, los he visto muy cómodos y hacer un partido muy completo en todos los sentidos".

Esta semana es de tres partidos -Cádiz B, Los Barrios y Écija- y el primero de ellos se ha saldado con derrota. Ahora, a los azulinos no les queda otra que "pasar página cuanto antes, corregir los errores que hemos cometido y comenzar a preparar el encuentro ante Los Barrios, que también ha ganado con el nuevo entrenador, con las máximas garantías".