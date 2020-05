Juan Pedro Ramos Sevilla es xerecista por los cuatro costados. El Xerez CD es su pasión y cada temporada da muestras de que para él el club de su vida es algo más. Jugador, entrenador, segundo entrenador, director deportivo... Ha hecho de todo en la entidad. Ha disfrutado, sufrido y aún le quedan ganas de más.

La pasada campaña fue segundo entrenador de Juan Carlos Gómez y su experiencia la califica de positiva porque "he aprendido y me he liberado de la presión que supone ser primer entrenador después de lo mal que lo pasé con mi destitución de la anterior temporada", aprueba el curso que han realizado, lamenta los problemas económicos, que "nos han lastrado como siempre" y confiesa que se ha encontrado con uno de los mejores vestuarios de toda su carrera deportiva.

-¿Cómo valora la decisión de la Española de dar por cerrada la temporada por el coronavirus?

-Ponerse en la piel de la Federación es complicado, no era fácil tomar una decisión justa y que favorezca a todos era imposible. Anular los descensos es una forma de contentar a todo el mundo. Nosotros estábamos fuera del descenso cuando se paró la competición, queríamos lograr la permanencia en el campo pero ha sido de otro modo y es una solución válida. No obstante, soy de los que piensan que lo más justo hubiese sido dar la temporada por nula y empezar de cero la siguiente con todas las consecuencias económicas que eso hubiese conllevado. Es que todo es aleatorio, por el calendario, por ejemplo, hay equipos favorecidos y perjudicados. La Española ha tomado esa medida y hay que respetarla. Imagino que le habrán dado muchas vueltas a todo para que dentro de lo malo perjudicar lo menos posible a todos. La tenemos que dar por buena.

-¿Y la temporada del Xerez CD?

-Buena. El fútbol no es tan fácil porque, al margen de lo que trabajes con la plantilla, de que juegues mejor o peor o de que tengas más o menos suerte con los árbitros, hay otros condicionantes que lo marcan. El Xerez CD desde hace muchos años parte en desventaja respecto al resto de equipos. Tercera es una categoría humilde en la que todos tenemos problemas pero el Xerez CD más que nadie. No se puede trabajar con normalidad y la temporada ha sido difícil, pero la hemos sacado adelante con muchas fatigas y penurias. Al final, eso es lo que nos marca a los que seguimos apoyando al club, eso nos hace más fuertes.

-¿Ha sido la campaña más dura que recuerda?

-Sí y la permanencia es un éxito, un premio. Salir a competir cada partido para nosotros era una bombona de oxígeno porque nosotros estamos siempre condicionados por las circunstancias extradeportivas. Eso limita mucho y hay gente que no es consciente de eso. La gente que viene de fuera no lo sabe pero los que llevamos muchos años vinculados al tema deportivo del Xerez y luchando por esto lo sabemos. Cada pasito que damos es una medalla de oro, es un premio porque no sabemos cuándo daremos el último. Eso lo intentamos inculcar a los que llegan, que para nosotros competir es un milagro que tenemos que saborear. Siempre damos lo mejor de cada uno para seguir haciéndolo.

-¿Con qué se queda de esta temporada?

-Ha sido una experiencia nueva para mí porque nunca había trabajado de segundo entrenador. Era un poco mi objetivo, estar en un segundo plano, aprender y no cargarme con toda la responsabilidad como la temporada anterior. Muchas veces el entrenador no desconecta y lo necesitaba. Estaba muy quemado y me ha ayudado para renovarme y tener nuevas ideas. He pasado un buen año, he trabajado con un cuerpo técnico espectacular, he aprendido y disfrutado. Ahora tengo ilusiones nuevas. Además, hemos tenido un vestuario impresionante, un grupo humano espectacular. Los problemas han sido mínimos. Llevo muchos años en el fútbol, primero como jugador y luego como entrenador, y este vestuario está en el podio, es uno de los más sanos que me he encontrado

-Son momentos de incertidumbre, ¿le ha comunicado algo el club?

-Han hablado conmigo, igual que han hecho con Juan Carlos, y nos han comentado que están contentos con nuestro trabajo y que les gustaría que siguiéremos, pero siempre con todos los condicionantes que existen en estos momentos. Habrá recortes económicos y que cuando Juan Carlos se decida comenzarán a perfilar el resto del cuerpo técnico. Es pronto para saber qué va a pasar porque no sabemos nada. Llevamos meses sin cobrar y hay muchos temas que resolver aún. Esta es mi casa y me gustaría seguir pero, insisto, es pronto y quedan muchas cosas por aclarar.

-¿Qué futuro le augura al Xerez CD?

-Dentro de lo mal que está todo, nosotros nos hemos visto menos afectados que otros clubes porque nosotros dependemos de las aportaciones de los socios y de los patrocinadores pero no tenemos ingresos de ninguna institución porque está todo embargado por el tema del concurso. Teníamos lo justo para terminar, árbitros, desplazamientos y poco más. Los jugadores tampoco estaban cobrando, sólo los que más lo necesitaban recibían algunos ingresos. Hemos evitado algunos gastos. Con esta grave situación esperamos alguna ayuda por parte de la Federación o de AFE para al menos cubrir esos dos meses en los que no hemos podido competir.

-¿Qué panorama le espera la próxima temporada al fútbol modesto?

-El fútbol profesional va a tirar hacia adelante porque mueve mucho dinero y las crisis los ricos la pasan mejor que los pobres. A ese nivel puede haber algún recorte de presupuesto pero los grandes ni se van a enterar. El fútbol modesto sí lo va a notar, hay muchas familias tanto en Segunda B como en Tercera que depende de estos ingresos y la gente lo va a pasar mal. El futuro es incierto, con muchas dudas... De todos modos, creo que vamos a salir para adelante. La historia del fútbol es grande, no es sólo un deporte, es un sentimiento y, si todos ponemos de nuestra parte, vamos a salir de esta con esfuerzo y sacrificio.

-¿Se imagina un partido sin público?

-En el fútbol profesional es viable porque ahí manda el dinero y la televisión, ese me pilla lejos y lo veo en mi casa o en el bar, pero de Segunda B hacia abajo se complica todo. Jugar un partido sin público es triste y complicado, no le veo mucho sentido. Se le cierran las puertas de los ingresos a los clubes.