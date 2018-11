Julio Pineda también denuncia al Xerez CD y Nene aún no tiene ficha

Nene Montero aún no tiene vía libre para sentarse en el banquillo del Xerez CD. Parecía seguro que se 'estrenaría' el domingo en el Antonio Barbadillo frente al Arcos pero no va a ser tan fácil. Su ficha no está aún tramitada porque Julio Pineda, segundo técnico azulino, también ha presentado denuncia en el Colegio de Entrenadores.

Esa información la confirmó ayer Antonio Mendoza, presidente de los técnicos andaluces: "Además de la denuncia del primer entrenador, que ya se ha solventado, hay más denuncias en nuestro poder y el club no ha llegado a ningún acuerdo con esos técnicos. Hasta ahora, sólo Juan Pedro se ha dirigido a nosotros para comunicarnos el desbloqueo".

En declaraciones a 'La Jugada' de Canal Sur, también aclaró que "siempre concedemos a los clubes varios partidos para que puedan resolver los problemas y, en este caso, así ha sido. Nosotros estamos para mediar entre los clubes y los entrenadores. Si el Xerez cumple, tramitaremos la ficha. Si no lo hace, no podrá ser. Hay fórmulas y esperamos que todo se solucione".

El Xerez CD, mientras tanto, espera solventar en las próximas horas el nuevo obstáculo para que Nene Montero pueda dirigir ya al equipo desde el banquillo el domingo frente al cuadro de Pepe Bermúdez a las doce de la mañana.