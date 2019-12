Luismi Pérez ha sido presentado oficialmente como nuevo futbolista del Xerez CD después de su primer entrenamiento con la plantilla azulina a las órdenes de Juan Carlos Gómez en La Granja, y el nuevo delantero del Deportivo afirmó estar "feliz de estar aquí. Cuando me llega la oportunidad de venir a Jerez no lo pienso ni tres segundos, lo decido y aquí estoy, con muchas ganas de sumar, de ayudar a conseguir los objetivos y de empezar a trabajar cuanto antes mejor".

El atacante se presenta así ante la afición xerecista: "Me defino como un delantero pero puedo también jugar por banda, soy polivalente. Esta última temporada he estado jugando más en punta, de delantero centro, pero en otras me han tirado a una banda y lo he hecho sin problemas. De delantero centro es donde más me gusta jugar y donde más a gusto me siento".

Luismi Pérez está encantado con su llegada al Xerez CD: "La verdad es que el trato ha sido inmejorable: Vicente (Vargas) me recibió con los brazos abiertos y los demás directivos igual, me han hecho muy fácil mi llegada aquí, y estoy muy orgulloso de poder vestir estos colores, esta camiseta que tanto hemos visto, al menos yo. El Xerez ha sido un grande y tengo ganas de que llegue ya el primer partido".

El nuevo jugador azulino entrenó esta mañana "y estoy a disposición del míster. No conocía a nadie del equipo pero el vestuario me ha parecido muy agradable, los compañeros simpáticos y es un gusto llegar un vestuario como el del Xerez porque a veces no pasa y yo he tenido aquí esa suerte".

Luismi tiene claro que pondrá todo de su parte para hacer piña: "Cuando hay situaciones adversas como las que está pasando el Xerez es cuando más unidos hay que estar, así cuando hay adversidades durante la temporada siempre es más factible salir de ellas y eso es muy importante".

El delantero acredita una interesante media de goles "y espero que continúe y vaya a mejor. No me marco ningún número concreto de goles, lo que me marco es intentar ganar todos los partidos y si puedo marcar yo mucho mejor pero lo importante es la victoria".

El granadino no ha jugado nunca en el Grupo X de Tercera pero "sé que es un grupo fuerte, tengo constancia de ello", y el parón de este fin de semana le vendrá bien para adaptarse cuanto antes al equipo: "Cuando llegas a un equipo nuevo, los primeros días no conoces a la gente y eso se nota, cada uno tenemos nuestra forma de jugar en el campo y en este tiempo puedo aprovechar los entrenamientos para conocer a los compañeros y que cuando debute esté más familiarizado con el juego del equipo".