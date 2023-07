Luna se va del Xerez CD a un proyecto que "sí apuesta por mí ciegamente"

Juan Luna ya es jugador del Atlético Pulpileño, pero antes se ha querido despedir de la afición azulina, del presidente y del vicepresidente de la entidad, Juan Luis Gil y Jorge Garrido, y ha lanzado un mensaje en el que deja entrever que le habría gustado continuar, pero que ahora llega a un proyecto "que sí apuesta ciegamente por mí".

El central dice adiós a la afición en redes sociales con el siguiente comunicado: "Buenas, xerecistas. Me toca decir adiós de una manera agridulce, ya que por mi parte no me habría gustado despedirme. Además, me quedo con la espina de que por circunstancias ajenas no he podido demostrar lo mejor de mí y de no haber logrado lo que tanto merece esta afición".

"Dar las gracias -continúa- a todos los compañeros que me han acompañado en esta vuelta a mi segunda casa y a todos esos aficionados que hasta el día de hoy me siguen mostrando tanto cariño. Dar las gracias a Titín y a Piru por cómo se han portado conmigo hasta el último día".

Por último, concluye: "Toda la suerte del mundo a mi Xerez Club Deportivo, pero ahora me toca pensar en mí y en los míos enfrentándome a un nuevo proyecto que sí apuesta por mí ciegamente".

Por otro lado, el club azulino también ha hecho oficial la baja de Lay, futbolista que militó en el Xerez CD a principios de temporada y que se marchó cedido al Maracena en busca de los minutos que no tenía en Jerez. El jugador regresaba ahora de dicha cesión, pero no entra en los planes deportivos del club y se desvincula definitivamente del XCD.