El Xerez CD se interesa por Maero, delantero centro del Salerm Puente Genil

Javier José Borrego 'Maero', delantero centro del Salerm Puente Genil que está apartado del equipo por motivos extradeportivos, también se encuentra en la agenda del Xerez CD, como lo estaba Luis Lara. Vicente Vargas se ha puesto en contacto tanto con el futbolista como con el club para interesarse por su situación. No obstante, su llegada al Deportivo no es fácil, ya que la entidad pontanesa no está por la labor de dejarle marchar a un rival directo del Grupo X y además tendría que existir un acuerdo económico importante.

El punta, tiene 29 años y era una pieza importante para Juanmi Puentenueva hasta que comenzó a tener problemas ajenos al fútbol, ha sido citado esta temporada en diez ocasiones, ha jugado ocho partidos, seis de ellos como titular, y ha anotado cuatro goles.

La directiva del Salerm se ha reunido con el jugador y su representante y le ha comunicado que no volverá a vestir la camiseta pontanesa, por lo que tiene vía libre para buscar una salida. La intención del club es llegar cuanto antes a un acuerdo económico para rescindir su contrato y si no es posible, buscarle acomodo en otro equipo.