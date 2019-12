Manu Lebrón ya ejerce como nuevo jugador del Xerez CD. El central ha entrenado en la mañana de este martes con los que son ya sus nuevos compañeros en las instalaciones de La Granja y se ha mostrando encantado e ilusionado por "vestir la camiseta de un club con tanta historia y mucho sentimiento en la ciudad", espera aportar "ilusión, intensidad y experiencia" y cree que el Deportivo no pasará apuros para salvarse, "va a salir de ahí".

-Sale del CD Rota y recala en el Xerez CD...

-Llego a un histórico, como todo el mundo sabe. Conozco perfectamente los problemas por los que está pasando el club pero para mí no deja de ser un reto ilusionante vestir una camiseta con mucha historia y con mucho sentimiento en la ciudad. Estoy muy contento.

-El último año ha sido duro usted por dos lesiones importantes, ¿cómo se encuentra?

-Bastante bien, la pasada campaña lo pasé francamente mal. Había trabajado duro durante toda la pretemporada para llegar en las mejores condiciones al inicio de Liga y en Ceuta, con el Arcos me rompí el radio, el cúbito y tuve además una luxación de codo en el primer partido. Estuve casi todo el curso fuera. En verano, me preparé con un entrenador personal, tuve varias ofertas y me decanté por la del Rota. Allí jugué siete partidos, me lesioné con el aductor y jugué hasta ahora.

-Pasó de titular a no entrar en los planes de Romerito, ¿qué ha pasado?

-Salir de allí creo que ha sido lo mejor. Como se han dado las circunstancias es lo mejor para todos. No soy de dar muchos detalles y tampoco voy a hablar mucho de la historia. Estoy aquí y es lo importante.

Seguro "Los resultados no han llegado como esperaban pero están mejorando y el objetivo es intentar ganar en Lepe"

-Dada su experiencia, ¿qué puede aportar al equipo?

-Acabo de hacer mi primer entrenamiento, conozco a muchos compañeros y vengo a un vestuario sano, con ganas e ilusión, están fuertes a pesar de los problemas económicos. Espero que tanto la llegada de otros compañeros como con la mía, sumemos. Espero aportar ilusión y que ellos la recuperen, hay mucha gente a la que le importa este club y que quiere jugar aquí. Soy un futbolista muy intenso dentro del campo, me considero un jugador agresivo y veterano, claro, por la edad.

-¿Cómo afronta esta nueva etapa?

-Siempre lo digo, y es lo primero que le dije a Vicente. Soy muy competitivo y para mí esto no es un hobby, aunque tengo mi trabajo y puedo compaginarlo. No vengo aquí a echar el rato, me lo tomo como un trabajo más. Me lo tomo con mucha ilusión y prevalece el estar cerca de casa y de la familia y los niños. Insisto, el reto es ilusionante.

-El Xerez CD está instalado en la parte baja de la clasificación, usted conoce bien la categoría, ¿cree que la plantilla tiene nivel para no pasar apuros?

-Como he comentado antes, he entrenado por primera vez con mis compañeros y he visto jugadores de mucha calidad. Los resultados no ha llegado como desean pero ahora están mejorando y dejando la portería a cero y es importante. Tenemos 17 puntos, vamos a un campo complicado ahora y creo que el equipo va a salir de ahí. Hay ganas y hay que intentar gana en Lepe.

-Usted defendió la camiseta del San Roque, ¿qué partido espera allí?

-Estuve en Lepe en una época muy bonita, en Segunda B, ganamos la Copa Federación y llegué el Betis. Fue una temporada preciosa, jugamos Copa del Rey también. Guardo muy buenos recuerdos del pueblo. El partido va a ser complicado.

-¿Le sorprende la situación del equipo aurinegro?

-Es complicado. El club ha estado en manos de extranjeros y eso machaca mucho, eso les ha condenado bastante.