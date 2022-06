Maqueda llega al Xerez CD "ilusionado" y dispuesto a "pelear por el ascenso"

Juan Antonio Maqueda Prado (01/01/2000, Utrera) se ha mostrado tan ilsuionado como ambicioso en su presentación como nuevo jugador del Xerez CD. El joven pivote de 23 años, segundo fichaje azulino procedente del Rota, no ha dudado al asegurar que "este grupo es de los más duros a nivel nacional, pero se ha quedado bonito parar el Deportivo, tenemos posibilidades de ascender"

Juan Luis Gil, presidente azulino, que agradeció a Tododisca la cesión de sus instalaciones para la presentación del jugador, destacó que "Maqueda es un jugador que llega por petición expresa de nuestro entrenador, Paco Peña, que lo tuvo la pasada temporada en el Rota. Es un futbolista muy joven, sólo tiene 22 años, y cumple todos los requisitos que buscamos para milita en nuestro equipo la próxima campaña. Es de Utrera, vive muy cerca de aquí, y tiene unas ganas locas de triunfar en el Xerez. Tiene hambre y ganas. Le deseamos muchísima suerte porque su suerte será la nuestra".

El utrerano, tras agradecer la confianza que han depositido en él tanto la comisión deportiva del club como el entrenador, subrayó que llega "con mucha ilusión a un proyecto interesante, que está apostando fuerte. Creo que esta temporada se pueden hacer cosas grandes y, como he comentado antes, tengo ganas de poner mi granito de arena para llevar al Xerez a la categoría que, por unas circunstancias u otras en estos momentos, no se encuentra en estos momentos. Poco a poco, con la ayuda y el trabajo de todos se puede conseguir. Vamos a pelear por estar lo más arriba posible".

A la hora de defenirse, el joven centrocampista detalla: "A nivel defensivo, por mi físico y por mi altura, soy un jugador que abarca bastante campo, que puedo robar bastantes balones, tengo carácter y cuando hay que ponerse el mono de trabajo, me lo pongo. Soy un futbolista al que le gusta el balón y tratarlo bien. Me asocio con mis compañeros. Por mi carácter, tengo personalidad, me gustan los desplazamientos largos, algo que podemos aprovechar al jugar en un campo grande y de césped natural, y no me tiembla el pulso a la hora de sacar el balón desde atrás".

Ha pasado por la cantera del Betis y del Sevilla y luego recaló en "el filial del Elche y la experiencia fue muy bonita, disfruté de un fútbol totalmente diferente, y luego me vine a mi tierra para recalar en el Atlético Onubense. Estuve allí sólo media temporada porque me vine más cerca de mi casa, a la Lebrijana y Rota".

A pesar de su juventud, tiene experiencia en Tercera RFEF y comparte la opinión de su compañero Jose Parada. "Este grupo es de los más fuertes a nivel nacional. Se ha quedado un grupo bonito para el Xerez, tenemos posibilidades de ascender o como campeón o por play-off, cualquier forma nos vale, sería bonito porque es lo que buscamos. Han ascendido Recre y Utrera, pero hay cuatro o cinco equipos que parten con el mismo objetivo que nosotros, pero tendremos nuestras papeletas si hacemos las cosas lo mejor posible y trabajamos todos al máximo".

Por último, sobre Paco Peña subrayó: "Mantengo una excelente relación con él desde que llegué al Rota en verano. Confió en mí desde el primer momento y yo confié en él. Tengo que agradecerle que haya apostado por mí para formar parte de este proyecto esta temporada, espero agradecérselo de la mejor manera posible, dentro del terreno de juego".