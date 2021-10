Un error de Marc Vito deja al Xerez CD sin recompensa ante el Córdoba (0-1)

Se acabó el sueño y de manera cruel. El Xerez CD ha dicho adiós a sus opciones de disputar la Copa del Rey ante un Primera División tras perder los cuartos de final de la Copa RFEF ante el Córdoba. Cayó por 0-1 con un gol de Simo tras un fallo garrafal de Marc Vito, que intentó regatear al jugador que no debía.

La acción anterior no estuvo exenta de polémica, ya que los azulinos reprocharon al árbitro que no detuviese el juego después de que el balón tocara el cable de una AIR Camera.

Los azulinos reliazaron un buen partido ante un gran rival, que tiró de experiencia para rentabilizar al máximo su tanto a los 28 minutos. El equipo blanquiverde demostró su excelente potencial, su oficio y que sabe adaptarse a cualquier situación. Sufrió en la recta final del partido, pero no dio apenas concesiones y se llegó el gato al agua.

Once similar al de Murcia

Fajardo movió el once y apostó por el mismo que ganó en Murcia con el cambió de portero. En esta oportunidad, fue Marc Vito, que precisamente pasó por la cantera blanquiverde, el encargado de salir de inicio en detrimento de Satoca, que había sido titular en Murcia y Yecla.

La defensa fue para Cancelo, Lucas Correa, Álex Pavón y David León. En la medular, con Migue Garcia saliendo de su lesion y con Juanca, fuera, Adri Rodríguez y Álex Colorado eran los encargados de la sala de máquinas, con un gran arsenal ofensivo por delante, Joselillo, Juanito, Borja Jiménez y Rubén Jurado.

Mientras, Germán Crespo también realizó retoques en su alineación y apostó por Carlos Marín en la portería y una defensa de cuatro para Puga, Bernardo, Alonso y Ekaitz, recién salido de su lesión. Christian Delgado y Julio Iglesias eran los mediocentros, con una línea de tres por delante formada por Omar Perdomo, Adrián Fuentes y Simo y Casas era el referente.

Los dos equipos entraron intensos al choque, pero con precauciones. Había demasiado en juego como para arriesgar y las ocasiones eran pocas y hasta superados los primeros diez minutos, el Córdoba no buscó el portal de Vito con un lanzamiento de Omar Perdomo que se marchó a su izquierda. La réplica azulina no llegó hasta el 20', en una falta que sacó Álex Colorado y no llegó a cabecear Rubén Jurado.

Gol blanquiverde y tangana

Y en el minuto 28, gol del Córdoba y tangana monumental que acaba con José Alonso y Rubén Jurado en la calle. Saltaron chispas dentro del césped y en la grada. Marc Vito se confía, Simo se tira al suelo para presionarle y le roba la cartera al meta. Logra tocar el balón en el mal despeje del meta y la pelota acaba dentro de su portería casi llorando.

El público y los jugadores se enfadaron muchísimo con el colegiado, ya que le reprocharon que no hubiese detenido el juego antes de que la defensa cedierra el balón a su portero, después de que tocara un cable de una AIR Camera.

Una vez calmados los ánimos, el juego se reanudó varios minutos después con una buena ocasión para los azulinos a balón parado. Carlos Marín se tuvo que emplear a fondo para evitar el gol olímpico de Joselillo. Ya todo quedaba marcado.

Segundo acto

El segundo acto arrancó con los mismos protagonistas y un Xerez CD más intenso ante un rival arriesgando lo justo y con oficio. Sabía que el desgaste con un jugador menos iba a ser importante y quería que fuese el Deportivo el que más se descubriese para aprovechar los espacios.

En el 56', una falta en la frontal del área la lanzó Omar Perdomo y la detuvo Mac Vito y en el 63', la réplica azulina. Una internada de Joselillo, con pase atrás a Juanito se estrelló en el poste y en el 74', el árbtrito no dio validez a un gol de Lucas Correa de cabeza tras una falta. El ambiente empezaba a caldearse, el Deportivo empujaba con sus armas y las que les permitía el campo y los visitantes lo pasaban mal.

Para aumentar la emoción del choque, Simo fue expulsado por doble amarilla y los visitantes tuvieron que jugar con nueve los tres minutos que faltaban y los cuatro de añadido. El Córdoba tiraba de experencia y calidad -Crespo ya había dado entrada a sus pesos pesados- para aguantar el tipo ante el empuje de un Deportivo que quería, pero no podía.

Fue un cruel final para un equipo que había peleado todas sus eliminatorias y que no merecía despedirse de esta competición de este modo.