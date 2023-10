Migue García pisa a fondo el acelerador para volver el domingo en Conil

El Xerez CD ha retomado este miércoles los entrenamientos en La Granja de cara a su puesta a punto para la cita del domingo (12:00) en el Pérez Ureba frente al Conil en un compromiso en el que buscará mantener su posición de privilegio en la tabla contra el último clasificado. Al cuadro de Francis, que fue expulsado en Córdoba por doble amarilla y no podrá estar en el banquillo, no le están saliendo las cosas y no conoce el triunfo, aunque compite y no lo pone fácil.

El Deportivo, que en las últimas tres campañas ha ganado por 0-1 a los jandeños, volverá a estar arropado de forma masiva por sus aficionados, que están adquiriendo a buen rimo las 500 entradas que el Conil ha remitido al Xerez CD, y tendrá un plus. Aspiran a seguir sumando de tres y a dejar su portería a cero, después de marcar la pasada jornada contra el Cartaya

Checa ha dirigido una sesión de trabajo con buenas noticias. Migue García ha comenzado a trabajar con el grupo y pisa a fondo el acelerador para intentar llegar al choque del domingo tras dejar atrás la lesión muscular que se produjo en el muslo de su pierna derecha también en un entrenamiento a finales del pasado mes de septiembre.

Ha mejorado bastante y está en la recta final, pero va a ser duda hasta última hora, ya que los técnicos no quieren arriesgar para evitar problemas. Lo mimos hicieron con Juan Delgado y con Belizón. Prefieren esperar una jornada más antes que precipitarse.

Isma Gil continúa con su recuperación y está descartado y la otra buena noticia la protagoniza Rodri, que también va dejando atrás la tendinistis que arrastra en una rodilla desde pretemporada y tiene previsto empezar a correr la próxima semana.

Los xerecistas tienen además estos días un nuevo 'compañero' en la plantilla. El lateral derecho Paco Torres, que la pasada temporada militó en las filas del San Roque de Lepe en Segunda RFEF, se encuentra entrenando con los xerecitas. A sus 26 años, se formó en la cantera del Betis, luego pasó por la del Granada y también ha militado en equipos como Gerena, Mostoles o Jaén.

De momento, el club, sin fichas libres, no le tiene ni a prueba y sólo ha aceptado una petición para trabajar con Checa mientras encuentra acomodo. En el caso de no hacerlo y si el Deportivo necesitara algún futbolista, se barajaría que fuese una opción.

El Xerez CD este jueves festivo cambia el campo de La Granja por el Miguel de Unamuno de Dos Hermanas, localidad natal de Checa. Los xerecistas disputarán un amistoso (11:30) contra el Villafranco, de División de Honor y luego el técnico invitará a los futbolistas a un almuerzo.

El partido servirá a los entrenadores para dar minutos a los futbolistas con menos protagonismo y también a varios jugadores del filial que suelen trabajar con el primer equipo y están mostrando un buen nivel.