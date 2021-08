"El objetivo es el ascenso, queremos llevar al club al lugar que merece"

Miguel Cancelo, lateral derecho del Xerez CD, se muestra encantado con su nueva etapa, agradeció la confianza al club y a los técnicos y espera lograr "los objetivos que el club se ha marcado esta temporada, todos hemos venido para ascender".

–¿Qué sensaciones le han dejado estas semanas en el club?

–La ciudad es muy grande y preciosa, la afición es increíble, es muy bonito sentir el fútbol como se vive aquí, tenemos que salir a muerte cada partido por nosotros, pero también por esta gran afición y por el escudo. Me ha sorprendido gratamente desde el primer momento. Los compañeros me han acogido de forma fenomenal y estoy muy feliz, con muchas ganas de que empiece lo bueno cuanto antes.

–Has coincidido con Fajardo en el Pozoblanco y en la cantera del Betis, ¿ha influido a la hora de aceptar la oferta?

–En los juveniles del Betis coincidí con él y me llamó para el Pozoblanco. Me llamó y no dudé en irme con él lo más mínimo. Creo que mis características encajan con el perfil de jugador que a él le gustan en sus equipos, laterales que suba, pero que también sepa cuidar la parcela defensiva.

–El equipo ha disputado ya dos partidos, ¿cómo lo ve?

–Lo veo muy bien, con buenas sensaciones. Creo que se estás trabajando mucho y, como he comentado antes, se pueden hacer cosas importantes.

–¿La presión por subir después de lo que sucedió en el Xerez CD el curso pasado puede pesar?

–Esperemos que no. Invito a la afición a que se anime, a que se vuelva a ilusionar porque hay un nuevo grupo de jugadores, caras nuevas que tenemos muchísimas ganas, que lo vamos a dar todo por este escudo y que intentamos llevar al Xerez CD al lugar que merece

–¿Cómo valora el nuevo formato de competición?

–Va a ser complicado subir, pero hay que pensar que tenemos que quedar primeros para evitar problemas con los posibles cruces posteriores.