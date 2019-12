Miguel Guerrero, portero del Xerez CD, se ha convertido en uno de los jugadores más destacados del equipo desde que arrancó la temporada. Desde un primer momento, el cordobés se ganó la confianza de su paisano Juan Carlos Gómez y sólo se ha perdido un encuentro por lesión. No jugó en La Granja ante el Ciudad de Lucena.

Ante el Salerm Puente Genil el domingo en La Granja fue el mejor de su equipo, se muestra satisfecho con su rendimiento, destaca el "grupo humano impresionante que tenemos" y valora la reacción del equipo: "Poco a poco, vamos a más. Los resultados están llegando gracias a nuestro trabajo y humildad".

-¿Cómo ha afrontado la plantilla esta semana de parón por la disputa de la Copa de las Regiones?

-Nos ha venido fenomenal, aunque cuando estás en una buena dinámica nunca sabes si son buenos o malos los parones. El punto ante el líder nos dio la vida y nos ha subido la autoestima. Hemos aprovechado estos días para trabajar duro pensando ya en el partido ante el San Roque pero también nos hemos divertido con entrenamientos lúdicos, como el que hicimos el miércoles en Jerez Fun Center. Siempre vienen bien para hacer piña y relajarnos un poco, que la tensión con la competición es diferente.

-Por lo que comenta, el empate ante el Salerm Puente Genil tiene doble valor...

-Realizamos un partido muy completo, el equipo trabajó muchísimo a todos los niveles porque tienen un equipazo. Nos les dejamos hacer su juego y además fuimos capaces de mantener la portería a cero, que eso siempre es sinónimo de puntuar. En Gerena tuvimos un mal día, no nos salió nada y, además, en los últimos minutos Ezequiel tuvo la mala fortuna de meter el balón dentro cuando iba a despejar... El fútbol tiene esas cosas y nos tocó. A pesar de no estar bien, el encuentro era de empate.

-Su actuación ante el líder la destacó hasta Diego Caro, técnico del Puente Genil, ¿realizó su mejor partido de la temporada?

-Me sentí seguro y las cosas me salieron bien pero fue gracias a la tranquilidad que me transmitieron todos mis compañeros. Somos un equipo y defendemos y atacamos todos. De todos modos, está claro que a todos los futbolistas nos gustan los halagos y más si vienen de la afición y del entrenador rival, es bonito que valoren tu trabajo. Los porteros estamos para eso.

-Realizó tres paradas importantes en el choque, una a Manolo Cano de cabeza y dos a Miguel Delgado, ¿con cuál se queda?

-La más complicada fue la de cabeza. El jugador del Puente Genil estaba libre de marca y lo tenía a dos metros. Saltó y remató muy bien, con potencia, no sé ni cómo la paré porque me estaba colocando. Tiré de velocidad de reacción, metí la mano y tuve suerte.

Pasado aurinegro "El partido en Lepe será especial para mí y será difícil, su posición en la tabla es engañosa, tienen buenos futbolistas"

-El Xerez CD ha ido de menos a más...

-Confío muchísimo en mis compañeros. Tenemos un grupo impresionante y con humildad y trabajo llegan los resultados. A medida que ha ido avanzando la competición también hemos ido asimilando los conceptos del míster y aún tenemos margen de mejora. El problema es que se han ido compañeros importantes, aunque ahora ha llegado Luismi.

-¿Terminarán pasando factura los problemas económicos?

-Ese tipo de problemas siempre afecta pero, como he comentado antes, tenemos un grupo fuerte. Intentamos estar al margen, aunque sabemos que la situación es delicada. La salida de Brian nos ha afectado porque era un buen compañero y también un buen jugador pero hay que reponerse. También antes se tuvieron que marchar otros tres compañeros por problemas laborales y se pasa mal.

-El próximo rival, el San Roque, su exequipo...

-Será un partido especial. Me hará ilusión volver a Lepe porque fue una etapa bonita. Estuve allí seis o siete meses y me encontré muy a gusto, aunque sufrimos muchísimo, nos salvamos en la última jornada de Liga porque ganamos en Arcos. Dejé muy buenos amigos, aunque compañeros quedan pocos. Había una buena plantilla pero nos complicamos y casi descendemos. Esta temporada, les está sucediendo algo parecido. Tienen mejor bloque de lo que dice la clasificación. Su posición es engañosa, tienen buenos futbolistas y hay que tener mucho cuidado, cualquiera te puede hacer daño. Necesitamos los puntos.