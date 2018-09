Montelongo, feliz y ambicioso

Bruno Montelongo, que hoy cumple 31 años, quiere volver a sentirse futbolista y para cumplir su ilusión ha recalado en el XCD, un club al que catalogó de importante y en el que se fija el reto de luchar por el ascenso a 2ª B. El uruguayo quiso dar las gracias a la entidad por "haber depositado su confianza en mí. Sé que llego a un club grande, un club muy importante en España, que estuvo en Primera y estoy contento. El proyecto es ilusionante y ambicioso, independientemente de que el equipo ahora esté en Tercera. Apenas he tenido tiempo de hablar con mis compañeros pero, insisto, el proyecto es fuerte. El equipo aspira a estar arriba y a luchar por cosas importantes.

Llega una temporada en blanco y ahora mismo "tengo muchas ganas de volver a sentirme futbolista. Por situaciones similares tanto en Extremadura como en Córdoba no pude jugar y tengo muchísimas ganas. A Córdoba llegué el último día del mercado, el 31 de enero, se firmó el contrato y cuando se fue a presentar en la Liga, el club había sobrepasado el límite salarial y la Liga no autorizó mi ficha".

Tras una primera toma de contacto con sus compañeros, las sensaciones fueron "muy buenas. Me han comentado que hay problemas para entrenar algunos días pero soy uruguayo y allí la realidad es compleja también. Aquí ustedes están habituados a ver a Forlán o a Luis Suárez porque son estrellas a nivel mundial pero el día a día del fútbol de mi país es otro, las condiciones son otras y estoy acostumbrado a manejarme en esas condiciones. Es más, lo que vi en el entrenamiento del lunes no fue malo, encontré mejores condiciones que en mi país en muchos sentidos. El encuentro con mis compañeros fue espectacular, el entrenamiento me pareció muy bueno y estoy con muchas ganas".

El futuro lo tiene claro, aspira a lo máximo: "Llegar a un club en el que se pelea por cosas importantes es ilusionante por eso estoy aquí. En los pasos previos que di en España me tocó luchar por lo contrario, por la permanencia, y es mucho más estresante. No es tan lindo para un futbolista estar catorce o quince meses peleando por no bajar. Ahora, vengo a un proyecto que aspira a lograr cosas importantes y no hay que tenerle miedo a la palabra ascenso, que personalmente es a lo que aspiro y lo que me gustaría conseguir".

Juan Miguel Becerra, presidente de Afición Xerecista, acompañó al futbolista en su presentación y le dedicó palabras de elogio: "A estas alturas de nuestra historia, a nadie se le escapa que solamente pueden venir jugadores grandes a clubes grandes. Diría que la situación deportiva del Xerez CD es una anécdota en estos 70 años de historia, a ver si con la ayuda de todos podemos salir de ahí pronto. Bruno viene de categorías superiores y viene a un proyecto ganador, no a un proyecto cualquier de Tercera, viene a impulsar la necesidad del club de estar arriba".

Por su parte, Vicente Vargas detalló sus cualidades: "Es un jugador técnico, con velocidad, desborde, que domina las dos piernas y que se encuentra a gusto en la banda, tanto de interior como de lateral. Tiene recorrido, es buen pasador y muy completo".