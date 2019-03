"El punto me sabe a poco, vinimos a por la victoria"

-¿A qué le sabe el punto después de haber ido 0-2?

-No me sabe a derrota, pero sí a poco. Lo teníamos bien encaminado con el dos a cero pero el chico ese ha pegado un buen tiro, ha entrado y con el 2-1 la cosa se puso un poco peor. El cansancio, la hora y el campo de césped natural ha hecho mucha más mella a nosotros que a ellos. No voy a discutir el penalti, si él lo ha visto,, pero la expulsión no es porque tanto el delantero Mamadou como mi central se estaban agarrando y no veo que eso sea expulsión, de expulsión nada.

-¿Han acusado el calor?

-Y también las dimensiones que tiene este campo. Nosotros entrenamos en un campo de césped artificial y jugamos en campo artificial y estos equipos tienen juventud y están muy preparados. Yo estoy muy contento y muy satisfecho del trabajo que han hecho mis jugadores. Contento no, lo siguiente, porque se han dejado la piel, ha sido una semana entera de trabajo en cada uno de los tres partidos y no hemos podido ganar ninguno, pero tampoco los hemos perdido. Lo hemos peleado a muerte y hemos estado concentrados hasta el final. Hemos venido aquí a por los tres puntos y los podíamos haber sacado. Le he dado la enhorabuena a mi equipo.

-¿La jugada del saque inicial está trabajada?

-Sí. Lo hemos repetido varias veces. Ya lo hemos hecho. El que quiera repasar los vídeos... Yo no voy a nombrar al otro equipo que la sacó de dentro, todo el mundo sabe cuál era (se refiere al Xerez DFC), el arbitró no pitó nada pero creo que lo sacó de dentro.

-Reciben ahora al Utrera. ¿Qué objetivo se marca Nene Montero hasta final de temporada?

-Sumar, seguir sumando todo lo que podamos. Llevamos cinco partidos sin perder, los estamos peleando todos en condiciones algunas en inferioridad numérica. Queremos hacer una temporada digna, con todos vamos a pelear igual, contra el primero o contra el último.