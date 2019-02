"Esto ya está imposible, ahora no nos podemos dormir para salvarnos cuanto antes”

Nene Montero, técnico del Xerez CD, ya da por imposible alcanzar a los equipos que luchan por la fase de ascenso y se centra en lograr cuanto antes los cincuenta puntos que se van a necesitar para amarrar la permanencia.

–¿Sabe a derrota el empate en el último minuto?

–Indudablemente. Si faltando medio minuto para el final y te meten un gol está claro que te sabe a derrota y mucho más si tenemos en cuenta que pudimos haber solucionado el partido muchísimo antes. En la primera mitad tuvimos ocasiones y no sé qué nos está pasando. No queda otra que trabajar, trabajar y trabajar y el día que falta un poco la concentración pasa lo que pasa.

–¿Por qué el equipo ha ido de más a menos?

–Así ha sido, el equipo no ha respondido a la altura que tenía que responder físicamente, estuvo un poquito más flojo de lo habitual y ellos apretaron. Tuvimos ocasiones también en la segunda mitad pero no acertamos, nos cuesta mucho trabajo hacer un gol. A los rivales les cuesta marcarnos porque casi nunca nos cogen desorganizados. Nos sorprenden en un fuera de banda y acaba en penalti. Tengo analizados los veinte goles que me han hecho y todos son iguales, nunca me sorprenden en contras y eso te duele más. Si trabajamos y estamos ordenados y luego te marcan en un fuera de banda... Eso molesta.

–¿Tiene solución ese problema a estas alturas?

–Sí, pero ¿qué les voy a pedir? Las cosas están así, no sumamos de tres en tres y esto es ya muy difícil, está casi imposible. Hay que seguir peleando, seguir trabajando y a ver si la gente empieza a tener acierto y cambia la racha de cara a portería. Por falta de actitud y empuje no es.

–¿El objetivo es ya la permanencia y no bajar la guardia?

–Por supuesto y se van a necesitar muchos puntos para ello. He hecho cuentas, al menos hay que sumar cincuenta y como te duermas, hasta alguno más. Nos quedan ocho para no sufrir en los últimos partidos. A ver si no nos dormimos.

–¿Ha influido en el resultado la semana por los incidentes y los problemas económicos?

–El estado anímico influye, han pasado cosillas que igual a algunos les han afectado. De todos modos, no quiero excusarme en eso. Empezamos bien, salimos a apretarles arriba y hay que tener claro que este rival nunca se da por vencido, lo ha demostrado en otros campos. Reciben goles pero también los marca. Lo que más me ha molestado es la falta de concentración. Yo durante el partido no he pensado en los problemas económicos, sólo he pensado en ganar.

–Lo peor, la nueva lesión de Carlos Sanjuán...

–Ahí sí que ya la tenemos montada. Casi todas las lesiones son de rodilla, imagino que por los cambios de superficie.