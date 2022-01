Óscar Garvín: "El planteamiento económico no ha sido bueno"

Óscar Garvín, cara visible de Gestar Sport en el Xerez Club Deportivo, ha explicado los últimos acontecimientos que rodean al club azulino, con salidas de jugadores importantes o el caso Adri Rodríguez y el Gerena. El responsable de la parcela económica de Gestar ha aprobado una partida para que lleguen refuerzos al equipo, cifra en torno a un 30-35 por ciento la reducción de la masa salarial tras las salidas, ha desvelado que ha mantenido una reunión con la plantilla en la que se la explicado la actual coyuntura y, por último, ha resaltado que "el planteamiento económico" que se hizo a principios de temporada "no fue bueno. Ha habido una persona que se comprometió a garantizar el dinero, lo sabéis, es vox pópuli, estaba por detrás del presidente, pero el dinero no está en el Xerez; sin embargo, los contratos firmados sí están en el Xerez. El presidente confió y no debía haber confiado, se lo he dicho".

Migue García, salidas y refuerzos

Garvín no rehuyó ninguna pregunta, empezando por si se van a producir más salidas antes del lunes, cuando acaba el mercado de fichajes. Con respecto a Migue García, comentó que "en el fútbol no confirmo nada hasta que se firma, la experiencia me ha demostrado que las cosas cambian en un segundo si no están firmadas. De momento, Miguel es futbolista del Xerez Club Deportivo y apto para Córdoba". Con respecto a otros jugadores que solicitaron la carta de libertad y a los que se les ha negado, explica: "Deportivamente se cuenta con ellos y por lo tanto siguen en la plantilla. Lo que no vamos a hacer es debilitar el equipo para el objetivo. Sabemos que hemos dejado salir a futbolistas que se han ido a rivales importantes. Cuando venimos de la situación que venimos, prefiero tener 16 bien que 22 mal. Lógicamente, ahora estamos muy justos y tienen que llegar refuerzos y si no llegan más refuerzos, no pueden salir más futbolistas. Por lo tanto, no se puede firmar ningún acuerdo más hasta que la plantilla esté compuesta".

¿Mismo objetivo?

En cuanto a esos refuerzos y si cambia el objetivo a partir de ahora, apuntó: "No soy la persona indicada, pero la parcela que llevo yo ha aprobado una partida económica en consenso con la ejecutiva. Sé que hay negociaciones con jugadores importantes que entendemos va a reforzar a una plantilla importante que ya hay y esperamos darles buenas noticias a la afición antes del cierre del mercado. El Xerez no puede renunciar nunca al objetivo marcado, que es luchar por ascender y no vamos a renunciar a ello hasta que los números matemáticamente no digan lo contrario. Nosotros viajamos a Córdoba a ganar. Comprendo a la afición, pero también tiene que comprender que se está haciendo un trabajo muy duro en la parcela económica y que luego había que llegar a acuerdos de rescisiones contractuales".

Adri Rodríguez y el Gerena

También se pronunció sobre el caso Adri Rodríguez y la actuación del Gerena. "Adrián es futbolista del Xerez Club Deportivo y estamos deseando verle en Córdoba. Está entrenando con fuerza. El otro día el míster decidió que no lo vía mentalmente preparado para salir al campo y a partir de ahí lo que ha hecho el Xerez es que en la parcela deportiva cuenta con el futbolista y la parcela económica le da el ok para que el futbolista siga en la plantilla. Lo que me parece muy grave es que un club, previendo una debilidad que el Xerez no tiene porque tiene estamentos preparados para defenderse, intente una argucia legal amparada en un reglamento de la RFEF para llevarse unilateralmente al futbolista. Ante eso, el Xerez ha reaccionado, ha dado los argumentos oportunos y la justicia ha determinado que el futbolista es del Xerez. Y si el míster lo considera oportuno, tiene que estar el domingo en el campo para defender el escudo. Yo he hablado con el Gerena personalmente y le he expresado que nos gusta más la vía entre clubs de un acuerdo que meterme en enjambres judiciales que no nos conduce a ninguna de las partes. El Gerena me expresó en su derecho que iba a ir hasta las últimas y que sentían que nos hubieran ganado la batalla. Y les dije que decir eso antes de la resolución era atrevido y que el Xerez también se defendería. Ahí se quedó la conversación, posteriormente no he tenido el placer de hablar con el Gerena".

Pagos y nómina de diciembre

Afirmó que la nómina se reduce en un 30-35 por ciento y ante esa nueva situación, ¿están los cobros asegurados?. La respuesta fue la siguiente: "La situación que tiene el Xerez no la voy ahora a descubrir. Hemos conseguido diez nuevos sponsors en un plazo de 15 días. Sé que con la profesionalización que se va a hacer implicará que lleguen muchos nuevos patrocinadores al club. Le he comentado a la plantilla que sin fechas, sin compromisos, con seriedad, mes a mes se irá cumpliendo todos los compromisos con los futbolistas del Xerez y con su cuerpo técnico y trabajadores".

En cuanto a la nómina de diciembre: "Hay un compromiso de que en febrero se liquidará. Ellos saben que el club va a llevar un mes o mes y algo de retraso, son conscientes. Se le ha expresado y se le expresó en diciembre. Se dijo que no queríamos perjudicar personalmente a nadie y en base a eso se han llegado a acuerdos y también nos hemos opuesto a lo que teníamos que oponernos. Vamos a luchar día a día para quitar ese retraso y como ya he comentado no es el único club de España, hay muchos clubes en peor situación del Xerez".

Desajuste económico

"El planteamiento económico que se hizo en el Xerez no fue bueno indudablemente y el que se hizo en otros años tampoco, porque cuando un club debe es que hay un mal trabajo. A partir de ahí, lo que puedo decir es que el Xerez nunca volverá a hacer así las cosas y con lo que tenga hará una plantilla. Ha habido una persona que se comprometió a garantizar el dinero, lo sabéis, es vox pópuli, estaba por detrás del presidente, pero el dinero no está en el Xerez; sin embargo, los contratos firmados sí están en el Xerez. El presidente confió y no debía haber confiado, se lo he dicho. Poco más puedo decir. Lo que sí puedo decir es que cuando llegue algo al Xerez, sea vía inversor sea vía patrocinador, será con documentos firmados que demuestren el cumplimiento de los hechos. El Xerez no puede vivir en base a palabras ni en base a promesas porque eso nos lleva a la situación actual. Para eso se está trabajando. La situación es la que tenemos y los jugadores lo saben".