Pacheco se hace socio del Xerez CD y arremete contra el Ayuntamiento, el PP y el Xerez DFC

Pedro Pacheco, exalcalde de Jerez, ha pasado por la nueva sede del Xerez CD para sacarse su carnet de socio y se ha mostrado contundente a la hora de arremeter contra el Ayuntamiento y el PP por los problemas del club para jugar y entrenar en la ciudad. Además, tilda al Xerez DFC de "artificio creado por el amigo del amontillado" y de "falsa imitación, el original es el original".

Las declaraciones de Pacheco no dejan indiferente a nadie y han provocado un gran revuelo, tanto en los círculos políticos como deportivos. Se ha mostrado en estado puro: "He hablado con los nuevos directivos del Xerez y estoy preocupado con los problemas que me han comentado, problemas curiosos que llegan con la administración local".

Luego, añade: "No es extraño que los conservadores crearan antes un artificio, un 'constructo', pero me extraña que los nuevos regidores del Ayuntamiento sigan manteniendo esa especie de obstrucción guión persecución al Xerez porque Xerez sólo hay uno. Repito, el otro es un artificio creado, entre ellos, por el amigo del amontillado. ¿Os acordáis de él con doble tasa de alcoholemia?".

"A partir de ahora, una vez que los directivos del Xerez me han explicado con toda clase de detalles lo que están pasando, como ciudadano voy a intentar informarme. Mientras pueda, no voy a consentir esas zancadillas que le están poniendo al Xerez Club Deportivo, el equipo de Jerez. No caben falsas imitaciones, el original es el original, lo demás son duplicaciones, alimentadas artificialmente por un partido como sabéis", detalla.

Por último, concluyó: "Repito, me extraña que la actual administración, que se debe a atender los intereses generales de la ciudadanía de Jerez, siga con la misma línea obstruccionista que comenzó el partido conservador, que fue entre otros el creador de ese artificio que hay por ahí".