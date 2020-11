"Tienen la mejor plantilla de la categoría, esperaba incluso un dominio abrumador"

Paco Peña, técnico del Rota, lamentó la derrota de su equipo por 1-0 en Chapín ante el Xerez CD pero terminó orgulloso y satisfecho por el trabajo que realizaron sus jugadores. Bajo su punto de vista, el cuadro azulino tiene la mejor plantilla de la categoría y sus futbolistas se lo pusieron complicado.

-¿Cómo analiza del partido?

-Creo que todo el mundo ha visto el partido y ahí está grabado. El Rota ha dado una imagen más que buena. No voy a decir que merecía el empate o ganar ni mucho menos porque el fútbol son goles pero cuando tienes ocasiones sientes que se te ha ido algo importante y más después del trabajo tan inmenso que han realizado los jugadores. Les doy un diez y si pudiera, más. Lo dieron todo después de haber tenido problemas hasta para entrenar.

-¿Qué pasó durante la semana?

-Sólo pudimos trabajar en la pizarra y es de monumento ver lo que han hecho ahí dentro. La lluvia nos ha impedido entrenar en el campo, sólo dos días pudimos hacer algo y la imagen ha sido más que digna. Con la forma en la que entrenamos y de la forma que estamos viviendo una situación complicada dentro del club a los futbolistas hay que hacerles un monumento por el derroche físico y el trabajo que han realizado.

-¿Qué hizo bien el Rota para crear tantos problemas al Xerez CD?

-Le dije a los futbolistas que había que disfrutar compitiendo, que creyeran y que fuesen valientes y la valentía del Rota se ha visto. No metimos el culo atrás, fuimos a por el rival, apretamos dentro de nuestras posibilidades y se ha visto un grupo trabajador, unido, solidario y creyendo, que es complicado cuando te enfrentas a un rival que tiene el potencial del Xerez.

-¿Se esperaba a un Xerez CD así?

-Para mí es la mejor plantilla que hay en la categoría y esperaba incluso que nos dominara y que lo hiciera hasta de forma abrumadora por los jugadores que tienen. Luego, planteas el partido, lo visualizas, analizas al rival y te haces una idea de la forma en la que le puedes hacer daño. Contento no me puedo ir porque los resultados mandan pero, es que, como he dicho antes, no le puedo decir nada a mis futbolistas. Lo dieron todo.