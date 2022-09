"Tenemos mejor equipo de lo que pensaba al principio, es joven y con hambre"

El Xerez CD 22/23, tras haber saldado sus deudas, echa a andar este domingo en Chapín (19:00) de forma oficial ante el Salerm Puente Genil. Paco Peña, técnico azulino, se muestra optimista, aunque no se fía del rival y ha destacado su potencial, y ha subrayado tajante que "tenemos mejor equipo de lo que pensaba al principio". Del mismo modo, espera jugar todos los partidos en el Municipal, pero "no me fío y ahí lo dejo".

–La pretemporada ah sido larga, ¿tiene el equipo ya ganas de arrancar?

–Muchísimas. Es cierto que la pretemporada se nos ha hecho demasiado larga y con tantos partidos. Afortunadamente, ya ha terminado y empieza la competición, lo que a todo el mundo le gusta y lo que hace que a todos nos entre la adrenalina.

–¿Llegan todos los jugadores listos para comenzar? –Tenemos a todo el mundo bien a nivel físico. Las dudas que existen son las que tiene todo el mundo cuando empieza algo nuevo, ahí aparece esa pequeña incertidumbre de comprobar por cómo va a ir. Hemos trabajado todo lo posible para que no existan esas dudas. El equipo esta con las ideas muy clara y sabemos lo que tenemos que hacer y lo que nos vamos a encontrar.

–El Salerm Puente Genil es uno de los gallitos del grupo, ¿cómo lo espera?

–Es uno de los rivales importantes. Ha hecho un desembolso económico importante para reforzar el equipo ya tenía del año pasado y está llamado a estar arriba entre los cinco primeros. Al final, te tienes que enfrentar con todos y tenemos muchas ganas e ilusión.

–El cuadro de Juanmi Puentenueva ya ha competido en la Copa RFAF, ¿parte con un plus a nivel de rodaje?

–Eso está claro, jugar dos partidos de competición te hace avanzar en los tiempos en cuanto a la preparación. Nosotros hemos hecho la preparación pensando en que ellos iban a tener esos partidos. Eso es como todo, al final juegas y puedes tener lesiones, como les ha sucedido a ellos. No sabes nunca si va a ser bueno o malo. Al margen de eso, independientemente de eso, vamos a salir a ganar desde el primer minuto.

–¿Qué mensaje le lanza a la afición?

–Aquí, todo el club, no sólo el equipo, está trabajando para intentar hacer un buen año y empezar lo mejor posible. Tenemos esa ilusión de brindar a la afición una victoria porque empezar con buen pie es fundamental para tener tranquilidad.

"El club está poniendo todo de su parte y más para jugar en Chapín, pero no me fío y ahí lo dejo"

–El primer partido se juega en Chapín, ¿confía en disputarlos todos en el Municipal?

–El club está poniendo todo de su parte y más para jugar allí, pero no me fío. Lo dejo ahí...

–¿Le preocupa entrenar en La Granja y jugar en Chapín?

–Las dimensiones cambian. Aquí entrenas y no hago referencias porque luego las distancias no son mismas. Luego, la competición, la ilusión y las ganas hacen que se pueda acusar algo pero no tanto, no nos quejamos porque tenemos un campo para entrenar. Yo prefiero Chapín al Pedro Garrido porque es la casa del Xerez CD desde que nos fuimos del Domecq y creo que es el mejor escenario posible, para el equipo, el club y la afición.

–Todos los rivales colocan al Xerez CD como uno de los favoritos al ascenso, ¿es real esa vitola?

–Lo que se piensa fuera es por el corazón, la historia del club... Los rivales ven el Xerez Deportivo es un club histórico y la realidad es que tenemos que ir partido a partido. Yo no puedo decir que vamos a pelear por ascender o que en diciembre vamos a pelear por estar primeros. Vamos a ir primero a por el partido del Puente Genil, que con eso ya tenemos bastante. Luego, pelearemos por el partido del Córdoba. Ir más allá, no conduce a nada. Hay equipos que se han hecho a base de dinero y no han dado resultados y hay otros que se han hecho con muy poco y han logrado grandes cosas. En el fútbol, de un día para otro cambia todo. Lo que sí tengo claro es que a lo largo de una liga hay buenos y malos momentos. Lo importante es ver cómo se gestionan los malos porque todos los equipos los sufren, siempre hay una racha de cuatro o cinco partidos no buenos. Ahí hay que tener tranquilidad y, también, cuando vas ganando.

–¿Cómo está el vestuario?

–Enchufadísimo. Transmitir las ganas que tienen los jugadores es complicado. Hemos hecho un equipo condicionado por el tema económico, pero es muy joven y la mayoría de los futbolistas tienen un hambre tremenda, especial.

–¿Le gusta la plantilla que al final tiene el Xerez CD?

–Me gusta, no me quejo, al contrario. Creo que tenemos mejor equipo de lo que yo pensaba que íbamos a tener al principio.