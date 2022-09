"No siento que me juego el puesto, sólo pienso en ganar"

El Xerez CD, sin apenas tiempo para recuperarse del revés sufrido en la Copa RFEF ante el Moralo, encara este domingo en el Pedro Garrido (12:00) una complica cita en liga ante el Pozoblanco. Los azulinos sólo han sumado un punto de nueve y necesitan ya sumar de tres.

Paco Peña, señalado por la afición tras la derrota del miércoles, encara el choque confiado, pero sabe que no va a ser fácil. Se siente respaldado, no piensa en si se juega el puesto o no, sólo piensa en lograr la primera victoria de la temporada y no comparte el mensaje lanzado por el club de pelear por el ascenso desde el minuto uno con un equipo completamente nuevo y con menos presupuesto que otros.

–Toca cambiar el chip, ¿qué tipo de partido espera frente al Pozoblanco?

–Un encuentro igual de competido que el de Copa RFEF y ante un equipo tremendamente competitivo. Se trata de un equipo que se ha reforzado y que cuenta con el mismo entrenador sigue del año pasado. Más o menos, ya sabemos cómo se van a comportar, no será fácil.

–¿Cómo se encuentra el vestuario después de la derrota?

–Bien. El primer entrenamiento siempre es un poco más de aquella manera, los jugadores están un poquito más cabizbajos, pero al final se van levantando. Ha sido como otra sesión de trabajo cualquiera.

–¿Siente que se juega el puesto en este compromiso?

–Pienso en ganar nada más.

–La afición acabó enfadada el miércoles, ¿se le puede pedir algo?

–Al final, cada uno da lo que tiene dentro. Yo a los míos intento apoyarlos siempre en las buenas, que es muy fácil, y en las malas, que es cuando lo necesitan. La afición creo que sabe lo que tiene que hacer. Lo único que veo es que es el equipo de todos el que sale al campo y al que hay que animar.

–Los papeles se presentan invertidos el domingo, el Xerez CD en teoría debería estar por encima del rival...

–Lo normal aquí es estar por encima del Pozoblanco, del Ciudad de Lucena, del Salerm Puente Genil, de todo el mundo. Tienes que jugar el partido y es tremendamente complicado. Ellos tienen ya un colchón de puntos, han iniciado el campeonato muy bien y va a ser difícil.

–¿Se ha entendido bien el mensaje lanzado desde el club de pelear por el ascenso desde el primer momento?, ¿está faltando paciencia?

–Entiendo que se ha corrido mucho para el presupuesto y la plantilla que hay, que siempre he dicho que es mejor de lo que se esperaba, pero eso no significa que sea una plantilla para ascender desde el primer momento. Nos faltan muchas cosas y entre ellas, experiencia. Una plantilla con experiencia no te cuesta lo que nos ha costado la nuestra. Al final, es el mensaje que se ha dado y no se corresponde con la realidad. Lo digo abiertamente y no tengo ningún problema. Si a mí se me critica por decir la realidad... No falseo nada, es la realidad. Hay equipos en la categoría que no tienen el nombre del Xerez y nos han quitado jugadores por dinero. Ante eso, lo único que nos queda es pelear, luchar e intentar sacar los partidos adelante. Si la afición entiende que que el nivel de la plantilla es como para quedar primeros hay un gran problema. Es un problema esté Paco Peña o no esté Paco Peña.

–¿Cómo se encuentra anímicamente?

–Me siento totalmente respaldado porque me lo han demostrado. La cuestión es que el mensaje no ha sido el correcto. Las culpas no es que sean para mí, son para todos porque la ansiedad va para los futbolistas. Soy consciente de que en Lucena perdemos por el ansia del equipo por ganar cuando no había necesidad de arriesgar. Estábamos en el minuto noventa y dos y estábamos presionando por encima del centro del campo. Esa ansiedad se transmite a los jugadores. Esto es así y no lo vamos a cambiar. El que quiera entender, entiende, y el que no quiere entender, no entiende.