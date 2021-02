El jerezano Paco Peña, técnico del Rota, conoce a la perfección al Xerez CD y tiene claro que el encuentro del domingo en el Navarro Flores va a ser tan reñido como el de la primera vuelta, aunque resalta que el Deportivo llega mucho más presionado después de los dos tropiezos.

–¿En qué situación llega su equipo a la recta final de Liga tras perder en Ceuta por 3-0?

–Dentro de nuestras posibilidades, bien, aún tenemos opciones de todo. La categoría es muy dura y hay rivales con muchos medios y presupuestos importantes. Algunos hasta se han podido reforzar y nosotros, al contrario, nos hemos visto mermados porque se nos han marchado jugadores importantes que no hemos podido retener.

–¿Les dolió la goleada contra el Ceuta?

–Bastante. El 3-0 puede indicar que nos dieron un baño, pero no fue así. Teníamos bajas importantes y nos hicieron los tres goles en tres errores puntales. El último fue un fallo garrafal de nuestro portero, que se la dio a un jugador de ellos y los otros dos, igual. El primero fue en una acción a balón parado en el minuto 42 de la primera parte y el segundo, en una jugada que habíamos planteado y hicimos al revés por el ansia de empatar. Siempre salimos a ganar, pero tengo un lema. Hay que intentar que una vez que ya no tienes opciones, lo que hay que intentar es que la derrota no suponga más daño que lo que supone perder los tres puntos y eso no nos pasó. Competimos siempre e incluso con el 3-0 no le perdimos la cara a un buen rival. La gente está muy motivada y entrenando bien, desde el miércoles estamos preparando ya el partido del domingo .

–¿Y cómo encaran esa cita del domingo ante el Xerez CD?

–Hace semanas que le comenté a algunos amigos, entre ellos a varios del Deportivo, que el Xerez CD ni ganaría en Los Barrios ni el derbi con el Xerez DFC y he acertado con mis vaticinios. Después de eso, están obligados a ganar y hasta a jugar bien.

"Prefiero recibir a un equipo necesitado que a uno con toda la confianza del mundo"

–(...)

–Sinceramente, prefiero recibir a un equipo necesitado que a uno con toda la confianza del mundo. Quiero a un equipo con dudas, que siempre aparecen en estas situaciones. Van a llegar más tranquilos con el cambio de entrenador pero, si en los primeros minutos somos capaces de llevar el partido a nuestro terreno van a dudar de inmediato. Ahí, tenemos opciones. Me imagino un equipo al ataque.

–¿Cómo valora la salida de Poveda y la llegada de Esteban?

–Mirando los números está claro que la temporada de Poveda era buena, pero no estoy dentro del vestuario para saber qué pasa, aunque siempre te comentan cosas. Esa situación no la puedo valorar y la llegada de Esteban es ilusionante para ellos. Es un entrenador que le ha dado cosas importantes al Xerez CD y ahora lo importante es que se adapte cuanto antes a la categoría y no me refiero sólo a la categoría en sí, eso engloba jugadores, equipos, campos en los que vas a jugar... De todos modos, tiene gente alrededor muy válida que conoce todo eso y seguro que le ayudan muchísimo. El equipo que tiene le permite muchas cosas porque es muy bueno.

–Se equivoca poco, ¿ha hecho ya su quiniela para la segunda fase de la Liga?

–Tengo pocas dudas, creo que los tres equipos que van a pelear por el ascenso directo son los favoritos desde el principio. Considero que el Ceuta le va a recortar los puntos a Los Barrios y estará ahí con los dos Xerez. El dinero manda en el fútbol y también en estas categorías. Si tienes dinero, fichas a buenos jugadores y puedes formar un buen equipo.

–Habrá público en las gradas, ¿tenían ganas?

–Sí, el fútbol sin público es otra cosa, muy frío, a todos nos gusta sentirnos respaldados por los nuestros. Aunque sean pocos los aficionados que pueden entrar en el campo, siempre es bonito.