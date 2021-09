Alejandro Pavón, la ambición de la juventud en el Xerez CD

El joven central Alejandro Pavón, la última incorporación del Xerez CD, ha sido presentado este miércoles en la tienda de deportes 'El Golazo'. El futbolista procedente de la cantera del Sevilla no ha ocultado las ganas con las que afronta el cambio de aires y ha mostrado su ilusión por defender la camiseta de "un club con historia".

El defensa, nacido en El Viso, quiso agradecer "tanto al presidente como a Ramón y al míster la confianza que han depositado en mí desde el principio. Este club es de la tierra, nuestro, muy familiar, con muchos años de historia y estoy muy contento. Daré todo lo que tengo para intentar lograr el objetivo que tenemos marcado, que es el ascenso".

Se ha adaptado rápido y para su integración han sido fundamentales "el apoyo de los compañeros y las palabras del míster. Le conocía de enfrentarme a él en otros equipos, siempre ha tenido éxito y me comentó que estuviese tranquilo, que me conocía, que sabía lo que podía dar y que tenía ganas de que estuviese en el equipo. Eso supuso un subidón de moral, me puse muy contento".

"El Xerez CD está un escalón por encima de otros equipos, hay un salto de calidad importante respecto a otros rivales"

A Pavón le ha sorprendido el nivel del Xerez CD y no duda al afirmar que "las sensaciones son muy buenas. Se nota que está un escalón por encima de otros equipos, hay un salto de calidad importante respecto a otros rivales. Se nota que hay muy buen grupo, gente con veteranía y calidad y otros jugadores más jóvenes, que tenemos ganas e ilusión. Queremos apostar por esto".

A la hora de marcarse objetivos, el sevillano los centra en el grupo. "Como he comentado antes, el reto es el ascenso. Hay muy buen vestuario, la relación entre todos es muy buena y eso suma. Al final, si las cosas salen bien en conjunto es porque a nivel individual todos hemos aportado. Hay que mirar por el equipo y luego todo llega".

"Vamos a por todas frente al Ciudad de Lucena, creo que podemos sacar adelante el partido"

El equipo afronta este fin de semana en Marbella la fase final de la Copa RFAF y la afrontan "con ganas. Tenemos que salir en todos los campos a ganar, pero sabemos que no va a ser fácil. El Ciudad de Lucena es un rival duro, ya lleva dos temporadas peleando por el ascenso y da mucha lata. Vamos a por todas y creo que vamos a ser capaces de sacar el partido adelante para ganarnos un puesto en la Copa RFEF".

Puede actuar tanto de central como de lateral, pero "me siento más cómodo de central, que es mi posición natural. Me han utilizado mucho de lateral por el tema de la velocidad y de la altura, que no me acompaña mucho para actuar en el centro de la defensa, pero me adapto a lo que haga falta sin ningún problema, acato lo que el míster crea más oportuno. Hay que rendir igual".