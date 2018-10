Paco Peña: "Esperaba al Xerez CD más arriba, tiene buena plantilla"

Paco Peña, técnico del Sevilla C, se enfrentará por primera vez al Xerez CD, equipo en el que se formó primero como jugador y luego como entrenador del filial. En dos ocasiones tuvo la oportunidad de dirigir a la primera plantilla -en Tercera con Ricardo García tras el descenso administrativo- y a la siguiente con Juan Pedro Ramos como director deportivo en División de Honor. No comenzó ninguna de las dos temporadas por diferentes motivos.

Ahora, al frente del Sevilla C admite que "el partido será especial porque siempre es especial medirte al club de tu ciudad en el que te has formado y reencontrarte con amigos dentro del campo y en la grada. A partir del domingo, le deseo lo mejor al Xerez y a todos mis amigos xerecistas".

Su equipo llega a la cita después de ganar al Espeleño y el XCD con la obligación de cortar una racha de ocho partidos sin vencer. El jerezano cree que "afrontamos esta cita mejor, más tranquilos después de haber sacado adelante el encuentro del domingo, aunque para nosotros el objetivo del año no es estar en los puestos de ascenso, es la formación de los jugadores y servir un poco de soporte tanto al División de Honor juvenil como al Sevilla Atlético. No es fácil la tarea, hay semanas que entrenamos con muy pocos futbolistas de los que luego pueden jugar los domingos pero es el rol que tenemos".

Sincero "Hay que saber lo que se cuece dentro, no es nada fácil gestionar un vestuario ni trabajar en las condiciones que lo hacen ellos a diario"

En cuanto al partido ante los azulinos, resalta: "Nuestro equipo es muy joven, tiene una media de 18,5 años, que es bajísima si se compara con la del Sevilla C de otras temporadas. La categoría es más complicada también porque hay muchos equipos que se han reforzado pensando en el ascenso y cada partido es para nosotros un reto de máxima exigencia, de tener que jugar por encima de nuestro límite físico, técnico y táctico. De este modo, enfrentarnos al Xerez, que no está bien pero que tiene que buscar la victoria forzosamente porque aspira a estar arriba, será complicado y nos exigirá lo máximo. Se trata de un equipo veterano y con jugadores de mucha calidad. Como he comentado antes, no está arriba pero estará. Hay tiempo, la plantilla está configurada para eso y tiene nivel".

Valora el plantel que tiene el Deportivo y le sorprende su situación en la tabla pero comprende el mal inicio. "Esperaba que el Xerez estuviese más arriba, que hubiese ganado más partidos, pero también hay que saber lo que se cuece dentro. Desde fuera se ve muy fácil pero no es tan fácil gestionar una plantilla ni trabajar en las condiciones que lo hacen ellos a diario. Es complicado gestionar un vestuario cuando el club no tiene estabilidad, no se le da a los entrenadores lo que han pedido y hay exigencias. Todo influye".

Por último, Paco Peña cree que jugar en La Juventud "no nos perjudica. El equipo es joven y cuanto más grande sea el campo, mejor. Prefiero La Juventud a La Barca o Torrecera. Espero un buen partido, los dos necesitamos ganar".