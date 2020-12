-Joaquín, primero contra segundo. Partidazo.

-Uno de los mejores partidos que se pueden ver actualmente en Tercera División. A nivel nacional, tanto Ceuta como nosotros tenemos dos grandes plantillas y creo que se va a ver un gran fútbol el domingo. Lógicamente, nosotros tenemos un colchón de puntos, pero tenemos que seguir mirando hacia el otro subgrupo, pero a nivel de juego se van a ver dos equipos con una filosofía muy identificada y parecida. Vamos a ver qué sucede.

-¿Qué partido espera?

-Los dos equipos realizan un juego combinativo, por lo tanto entiendo que se va a ver un fútbol de mucha calidad, donde la diferencia puede estar en el trabajo defensivo de los dos equipos. El Ceuta tiene futbolistas muy importantes, al igual que nosotros, que en cualquier momento pueden decantar la balanza a su favor, pero nosotros también tenemos ese tipo de jugador y dentro de la humildad con la que vamos, intentaremos sumar los tres puntos en este último partido de la primera vuelta.

-¿Qué le parece que se juegue en el Martínez Pirri?

-Es un campo que acaban de poner el césped, entiendo que la superficie va a estar en muy buen estado. Es un campo grande, con unas medidas de 100 por 69, quizá un poco más estrecho que el Murube o Chapín, pero entiendo que se podrá desarrollar el juego con normalidad.

-Pablo, máximo goleador del Ceuta, está entre algodones. ¿Un quebradero de cabeza menos?

-Si no está Pablo, puede jugar Pliego o Borja, por lo tanto tienen jugadores arriba que te pueden también hacer daño. Es un equipo que tiene identificado muy claro cómo juega, tienen mucha llegada con jugadores de segunda línea.

-Partiendo de la premisa de que siempre se sale a ganar, ¿un empate tampoco es malo?

-No, no es malo entendiendo que en nuestro subgrupo mantendríamos el colchón de cuatro puntos con respecto al segundo, pero un empate nos podría perjudicar con respecto al otro subgrupo. El empate no es malo, pero por supuesto nosotros vamos a todos los campos a ganar y vamos a intentar traernos los tres puntos de Ceuta para seguir con esa proyección ascendente.

-El entrenador del Ceuta ha comentado que una victoria del Xerez CD supondría tener los dos pies en la fase de ascenso. ¿Qué le parece?

-José Juan puede decir que tendríamos los dos pies... Daríamos un salto importante, pero aún quedarían nueve jornadas más. Nosotros vamos partido a partido, no vemos más allá. Para nosotros lo importante ahora son estos tres y seguir trabajando como hasta ahora. Cuando terminemos esta primera vuelta ya veremos en qué situación estamos, pero a día de hoy decir que si ganamos en Ceuta tenemos los dos pies en la fase de ascenso me parece demasiado aventurado.

-¿Cree que puede ser una estrategia para descargar de presión a sus jugadores?

-Sí, es posible que vayan por ahí los tiros. En este caso, el míster del Ceuta intenta quitarse esa presión de tener que jugar en casa y contra el líder. Pero nosotros vamos con muchísima humildad al partido. Hemos trabajado muy bien esta semana y a desarrollar nuestro juego y a por los tres puntos y nada más.

-El Xerez CD no gana en Ceuta desde hace 20 años. ¿Le ilusiona acabar con esa racha?

-Sí claro, lógicamente. Este año estamos rompiendo muchas estadísticas de todos los niveles. Nosotros estamos confiados en que podemos ganar, tenemos futbolistas que pueden desarrollar con mucha calidad el juego que queremos aplicar y vamos a por todas. Los jugadores están concentrados al mil por cien, saben que una victoria allí te catapulta en la tabla con 21 puntos y esa es la idea.

-Por último, ¿cómo está Juanca? Y también quería preguntarle por Dani Jurado y los primeros minutos de la temporada que tuvo contra el Arcos.

-Juanca a lo tiene difícil, va a ser difícil que pueda iniciar, pero en principio es sería dura. Y con respecto a Dani, qué os voy a decir de él. Desde que llegué es el jugador más disciplinado del equipo, es un auténtico ejemplo para todos los jugadores del equipo y para mí como entrenador. Entrena siempre al mil por cien. Está con los compañeros, es un futbolista que apoya a todos y para nosotros es muy importante tener un jugador así en la plantilla. Debido a que tanto Lucas como Rodri están muy bien, no ha tenido esa oportunidad, aunque el otro día ya tuvo unos minutos y estamos convencidos de que será un futbolista importante para nosotros en cualquier momento de la competición.