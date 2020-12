"Hemos hecho una grandísima primera parte"

Joaquín Poveda se mostró satisfecho del punto que obtuvo el Xerez CD en casa de la Balompédica Lebrijana aunque confesó que le supo a poco después de la "grandísima" primera parte que realizó su equipo. El Xerez CD se mantiene una semana más invicto y líder de la categoría "y ojalá sigamos así mucho tiempo más".

-¿Qué balance hace del partido?

-Ha sido un buen partido entre dos equipos que van a estar arriba en la tabla clasificatoria. La Lebrijana es un equipo muy fuerte físicamente, muy bien ordenado defensivamente y nosotros hemos hecho una grandísima parte, una de las mejores primeras partes de toda la liga y también una buena segunda parte. Hemos tenido nuestras opciones, dos palos y llegadas al área que no hemos podido finalizar en gol, pero el equipo ha trabajado muy bien, ha competido magníficamente bien y nos llevamos un punto que es muy bueno para nosotros porque la Lebrijana no nos recorta y mantenemos la distancia.

-El equipo se mantiene líder.

-Seguimos líderes y que siga así siempre. Para nosotros lo importante no es sólo ser líderes sino jugar bien, como hemos jugado hoy y así los goles van a llegar. Por las dificultades del equipo contrario nos ha costado o no hemos podido hacer gol, pero hemos tenido siete u ocho llegadas claras y otro día será. Estoy muy contento con el rendimiento del equipo y contentísimo con el punto.

-Pero ¿le sabe a poco?

-Sí, me ha sabido a poco, quizá en la primera parte hemos tenido tres ocasiones muy claras para poder marcar y ganar aquí hubiera sido muy importante para mantener el liderato en las siguientes jornadas. Hemos tenido nuestras opciones, la pelota no ha querido entrar, pero contentos con el punto.

-Al final, incluso ha arriesgado dando entrada a Murci.

-Hemos salido con dos puntas, porque queremos ganar siempre y era importante ganar. Lo hemos intentado con todas las armas que teníamos.

-¿Ha recaído Lolo Garrido de la lesión?

-Se le ha subido, tenía aún la molestia que arrastra de la distensión que se hizo en el abductor y estaremos a la espera, en principio no es nada grave y creo que podrá estar para la semana que viene.

-El equipo se mantiene líder una semana más en una categoría tan igualada en la que hay rivales directos que siguen perdiendo.

-Eso dice mucho de la dificultad que tiene ganar un partido en este grupo. Nosotros tenemos que ir a lo nuestro, no tenemos que pensar en ningún equipo. Tenemos que ir a ganar todos los partidos y si nos hubiéramos llevado los tres puntos pues hubiera sido muy bueno, no ha podido ser, pero el equipo ha jugado muy bien y sólo me queda felicitar a mis jugadores. Esta es la línea que tenemos que seguir.

-Y una semana más invictos.

-Seguimos sumando días invictos y es una estadística que a la prensa le puede servir para cuantificar el nivel del equipo aunque nos hubiera gustado llevarnos los tres puntos. Pero estamos contentos de seguir una semana más imbatidos.