Puentenueva cree que para ganar al Xerez CD "tendremos que hacer un partido de once"

Juanmi Puentenueva, técnico del Salerm Puente Genil, conoce a la perfección al Xerez CD y no descarta dar la campanada este domingo (18:00) en el Pedro Garrido. El preparador del cuadro pontano, de todos modos, asume que la tarea no será fácil. Resalta que "visitamos el campo del líder, que está realizando un inicio de temporada muy bueno, pero también ya sabemos qué camino seguir para intentar hacerle daño, como ya hicimos en la Copa RFAF este verano. Sus registros son excelentes y nos sirven de motivación. Si puntuamos al encuentro del uno al diez, tendremos que hacer un partido de once para sacar de allí los tres puntos".

Los dos equipos, junto al Bollullos, marchan invictos y el preparador rojinegro asegura que "es fruto del trabajo. Esperamos mantener la dinámica en una semana que ha sido dura para todos por el impacto de la grave lesión de Fernando el domingo, aunque ya estamos más tranquilos después de conocer que su operación ha ido bien y de que el traumatólogo nos comentara que la fractura era limpia. Hemos recuperado la sonrisa y la calma. La plantilla, además, ha visto que su club está al lado de su patrimonio, que son los jugadores, en los momentos complicados con su renovación. Queremos darlo todo por este escudo y qué mejor manera de hacerlo que logrando un triunfo ante el líder, que tampoco ha perdido".

El Deportivo no sólo no ha perdido, tampoco ha encajado goles y eso "lo hace más complicado todo. Como he comentado antes, sus registros son increíbles, no ha perdido y también se mantiene con la portería a cero, eso es muy complicado. Tendremos que plasmar todo nuestro potencial ofensivo para intentar hacerles daño y marcar. Creo que el equipo que se adelante en el marcador daría un paso decisivo para quedarse con los puntos y vamos con la idea de hacer un partido completo tanto en defensa como en ataque para poder disputarle el encuentro al Xerez".