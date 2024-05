¿Qué tiene que hacer el Xerez CD para ascender el domingo de Feria?

El Xerez CD ha salido vivo del estadio Ciudad de Lucena y a falta de dos jornadas para acabar la temporada regular se mantiene líder del Grupo X de Tercera RFEF con un punto de ventaja sobre el equipo de Rafa Carrillo. Los de Checa, en un partido muy serio, sólo sufrieron en la primera mitad, controlaron en una segunda en la que merecieron más y con este empate sin goles dependen de sí mismos para lograr el ascenso a Segunda RFEF.

Los xerecistas tienen ahora dos oportunidades para lograr el ascenso, la primera este mismo domingo de Feria en Chapín contra el Gerena, encuentro que se disputa a las doce del mediodía en horario unificado. Para que los azulinos celebren el salto de categoría tienen obligatoriamente que ganar al equipo sevillano y esperar el tropiezo del Ciudad de Lucena en casa del Ceuta B.

Posibilidades

El ascenso sólo sería matemático en caso de victoria azulina -condición sine qua non- y de derrota de los lucentinos, ya que el equipo de Checa le sacaría cuatro puntos al Lucena con tres por disputar. No obstante, un triunfo ante el Gerena y un empate del equipo de Rafa Carrillo en el Martínez Pirri no daría el ascenso matemático a los azulinos, pero sí virtual. Ambos equipos están empatados en el golaveraje particular por el 1-1 en Chapín y el 0-0 de este miércoles, y la diferencia en el general es muy favorable al Deportivo: +30 por el +15 de los cordobeses.

En caso de victoria lucentina en Ceuta, todo quedaría a expensas de la última jornada, en la que los xerecistas juegan en Espiel y el Lucena recibe al ya descendido Cabecense.