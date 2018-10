Quirós: "El Xerez CD merecía ya un triunfo así y va para todos nuestros fieles"

Nene Montero sigue sin poder sentarse en el banquillo del Xerez CD y ‘Chino’ Quirós, capitán azulino, compareció en sala de prensa tras el encuentro ante el Sevilla C. El xerecista resaltó que "ya nos tocaba una alegría, el equipo no merecía llevar tantas jornadas sin ganar. El triunfo lo necesitábamos y va para toda la afición que ha estado aquí, que ha demostrado que le importan estos colores, que su equipo es el Xerez, no el Barcelona ni el Real Madrid. No merecíamos tanto castigo y la victoria va para ellos, para los fieles. Al final, ha venido bastante tiempo al campo para el frío que hacia y para que se estuviera jugando el partido que se estaba jugando. Le tenemos que dar las gracias a todos los que han venido".

Bajo su punto de vista, el Sevilla C es un equipo "correoso, con un entrenador al que todos conocemos. Paco Peña le imprime mucho carácter y garra a su equipo y me lo esperaba así. Al principio, nos costó un poco pero estábamos muy necesitados de puntos y era lógico que al final sufriéramos. Lo importante es que el triunfo se ha quedado aquí".

El árbitro descontó cuatro minutos que casi se fueron a seis. Quirós no oculta que "ya me habían cambiado y sufrí mucho en el banquillo, me temía lo peor, lo mismo que nos pasó en otras tardes. Pensaba que nos la iban a jugar otra vez. La suerte en esta oportunidad ha estado de nuestra parte y estamos muy contentos por haber roto la racha".

Chino fue sustituido en la segunda parte a José Vega. Cree que “es decisión del míster y ya está, él es el que toma las decisiones. En este encuentro no tenía tarjeta ni nada, pero el míster quería enfocar el partido de otro modo para ganar”.

En una semana otra vez de tres encuentros, era “superimportante empezar ganando, ya que el jueves jugamos en Utrera, un equipo que está en la parte alta de la clasificación, y el partido va a ser complicado. Esta victoria nos ha cambiado la cara y allí iremos con otra cara, es evidente que todo se ve de distinto modo cuando ganas”. Además, también resaltó: "Es pronto para hablar de descenso o de ascenso pero la verdad es que si te metes abajo, luego te cuesta muchísimo salir de ahí. Necesitamos sumar para recuperar sensaciones y ya está".