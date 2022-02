Ramón García y Daviti, los nuevos laterales del Xerez CD, apuestan por el 'play-off'

Ramón García y Daviti, los dos nuevos laterales del Xerez CD, ya ejercen de azulinos. Los dos han debutado, han sentido el calor de la afición, se muestran orgullosos con el paso que han dado y apuestan por disputar el 'play-off' de ascenso a Segunda RFEF.

En su puesta de largo en las instalaciones de la empresa Unilimp, acompañados por Óscar Garvín, han mostrado sus inquietudes, han destacado el potencial de la plantilla y lo complicado que es el grupo.

Ramón García confiesa sentirse "muy contento. Desde que llegué a Jerez, me ha tendido la mano todo el mundo, tanto compañeros como los aficionados y es de agradecer. Ojalá pueda quedarme aquí mucho tiempo y pueda llevar al club lo más arriba posible, a la categoría en la que merece estar. Jugar aquí supone una gran responsabilidad. En su día defendí la camiseta del Jaén, que también es un club histórico y, insisto, supone una gran responsabilidad. Aunque se encuentra en Tercera, ahí está su escudo".

Con la marcha de Cancelo al Recre y de Laínez a Estados Unidos, el lateral derecho azulino se había quedado sin efectivos. Desde el primer momento, se ha ganado la confianza de Fajardo y lo ha disputado todo. Subraya que "Me hubiera gustado estar en el partido frente Córdoba B, pero no pudo ser por temas burocráticos. Desde entonces, he participado en todos os encuentros, a ver si sigo así, seguimos ganando partidos y todo va bien".

Bajo su punto de vista, el vestuario "es fenomenal. He estado en muchos vestuarios y a nivel humano como este, pocos. Pongo la mano en el fuego, vamos a disputar el 'play-off' seguro".

De todos modos, el joven almeriense destaca que "la categoría es complicada porque todos los rivales son difíciles, no es fácil jugar o bien por el campo o bien porque los contrarios encierren. El domingo ganamos en Tomares y, aunque la gente piense que fue fácil, no lo fue. El partido ante el Utrera será distinto porque se trata de un equipo que también estará en 'play-off', pero va a ser también duro, tenemos que darlo todo en el campo".

Por último, se define como un "jugador de equipo, que intenta sumar en todas las facetas desde dentro o fuera. Soy polivalente, me adapto a cualquier posición y me gusta sumarme al ataque. En cuanto hablé con el míster me dio esa confianza que un jugador necesita y en el campo creo le estoy respondiendo".

Daviti, feliz en su 'casa'

Daviti, al igual que su compañero, se mostraba "muy feliz por volver a estar aquí después de nueve años, espero seguir sumando victorias y seguir trabajando para seguir mejorando. En la primera vuelta de la competición apenas tuve opciones y luego estuve un mes en Polonia. Ahora mismo, me encuentro muy bien gracias al míster. Poco a poco iré cogiendo más forma".

El jerezano es optimista y ve al equipo "con opciones de pelear por el 'play-off' y por más objetivos. Lo que está haciendo Emilio con el equipo es enorme. De todos modos, vamos a ir partido a partido, poco a poco y sumando".

Tiene competencia con su compañero David León en el lateral izquierdo, pero no le asusta, se lo toma como un reto para mejorar. "La competencia es sana porque somos un equipo. Es bueno que exista y la verdad es que nos llevamos todos muy bien y hay un gran equipo. Me considero un futbolista fuerte en defensa y que intenta estar concentrado durante todo el partido".

Su regreso al Xerez CD le ha hecho especial ilusión y aclaró: "Para mí siempre fue mi primera opción, incluso en pretemporada cuando salí por primera vez del Granada. Por ciertos motivos no puede llegar y, ahora, vuelvo a defender este escudo nueve años después y es un orgullo. La gente que me conoce y confía en mí sabe que estoy preparado. Estoy muy feliz".