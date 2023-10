Ramón y el liderato del Xerez CD: "Sólo llevamos seis jornadas y esto termina en mayo"

Ramón García, lateral del Xerez CD, fue suplente por primera vez esta temporada en el partido que el Deportivo disputó este domingo en el Pérez Ureba de Conil. El almeriense venía renqueante de los problemas del tobillo derecho que ya le hicieron perderse el encuentro contra el Ceuta B y consensuó con el míster descansar. Sin embargo, la lesión de Antonio Jesús modificó los plantes del entrenador y el defensa azulino tuvo que salir a los 14 minutos de juego por el sanluqueño.

El zaguero reconocía tras el partido que Checa dio un toque de atención al equipo en el descanso tras la mala primera parte de los azulinos en el Pérez Ureba: "La primera mitad la hemos regalado y el Xerez no se puede permitir eso. Nos ha achacado en el descanso que no estábamos siendo nosotros, que nos estábamos contagiando del rival, lanzando balones desde atrás paralelos, no estábamos sacando el balón jugado, no salíamos por banda, perdiendo nuestra identidad, nos ha dado un toque y lo hemos sabido corregir".

Ramón considera que el equipo está "en una dinámica de locos", cinco victorias en las seis primeras jornadas y con la portería inmaculada. "Nos lo dice el míster cada semana, que mantener la portería a cero porque es superimportante porque las ocasiones van a llegar". El triunfo llegó además en un campo "de los que yo llamo guerrilleros, complicados, de mucha disputa, balones largos y segundas jugadas. Estamos sólidos atrás y sabemos que arriba la vamos a tener, no me preocupa que los de arriba la metan o no ahora porque tenemos jugadorazos y tarde o temprano van a caer los goles, tranquilos".

Así que el Deportivo sale reforzado de un campo como el del Conil que es donde se ganan ligas: "Parece que no, pero sí, en estos partidos hay que sumar de tres se juegue mal o bien, si se juega bien mejor, pero hay que hacer más tres cada domingo y a seguir pensando en la siguiente jornada. Vamos en línea ascendente y lo mejor está por llegar, estos campos son complicados y por mucho que el Conil fuese último tiene buenos jugadores y un buen entrenador, son circunstancias y detalles porque yo creo que no va a estar abajo".

El Xerez CD ya es líder en solitario: "Eso habla bien del trabajo que estamos haciendo, es para recalcar, pero no nos podemos relajar porque sólo llevamos seis jornadas y esto termina en mayo, hay que seguir partido a partido, con la misma intensidad y la misma solidaridad defensiva", y reconoce que este XCD no tiene nada que ver con el de la temporada pasada: "Fue complicada, de altibajos, igual el grupo no era el que tenemos ahora y parece que no, pero eso en un vestuario y en un equipo es fundamental y ojalá que sigan así las cosas y podamos ascender".

Los azulinos están sólidos y con los conceptos defensivos muy claros: "Defendemos y atacamos todos, por suerte tenemos al míster y al Pirata, que han sido jugadores profesionales y defensas y nos lo inculcan. El trabajo es colectivo y eso habla muy bien del buen grupo que tenemos".

Y por último, tuvo palabras de agradecimiento hacia la afición, que se desplazó en gran número a Conil: "Para quitarse el sombrero, llevo aquí tres años y no tengo ni un pero. Se desplazan, cambian sus turnos de trabajo, se levantan a las tantas de la mañana, se gastan su dinero, te paran por la calle... Esto es un lujo, somos jugadores de Tercera y nos tratan como si fuéramos de Primera".