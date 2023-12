Reunión de los dirigentes del Xerez CD con la posible salida de Acosta sobre la mesa

El Xerez CD ha vuelto este jueves al trabajo tras sus minivacaciones de Navidad para comenzar a preparar el partido ante el Ayamonte del próximo 7 de enero y los dirigentes azulinos también han mantenido una primera reunión con Miguel Ángel Rondán, director deportivo xerecista, con varios temas de interés sobre la mesa.

La cuenta atrás para el cierre del mercado en Tercera RFEF ha comenzado -el 31 de enero concluye- y el club no oculta que lo sondea para intentar reforzar la plantilla. De momento, no hay fichas libres y para que se produzcan altas antes tienen que producirse salidas. A día de hoy, ningún futbolista está por la labor de abandonar la plantilla, pero sí que hay algunos que saben ya que van a tener pocas opciones y no cierran la puerta a cambiar de aires.

Todas las miradas están puestas en el delantero Iván Acosta, que no está teniendo demasiado protagonismo, aunque ha sido convocado en catorce ocasiones. Ha participado en nueve partidos, ha acumulado 305 minutos y ha anotado un gol, en el Eloy Ávila Cano frente al Bollullos (3-2).

El ariete ha recibido ofertas, a la entidad le han preguntado por su situación y las negociaciones para su salida se van a iniciar. De todos modos, no hay nada concretado y las operaciones a tres bandas nunca son fáciles.

Los dirigentes xerecistas consideran que la plantilla está compensada, pero también saben que con la grave lesión de Migue García, el plantel ha perdido a su referente en la medular, por lo que la contratación de un '10' o de un mediapunta con gol no está descartada y será la prioridad en cuanto se produzca una salida.

Miguel Ángel Rondán tiene hechos los deberes y cuenta con una lista de posibles opciones, pero ninguna es fácil tanto por su nivel como por sus pretensiones económicas. El director deportivo ha explicado que "creo que nuestra plantilla es muy buena, hemos hecho una buena primera mitad de la liga, para hacer alguna incorporación debemos estar muy seguros y tiene que mejorar muchísimo a lo que tenemos. Todos los jugadores están contentos, no se quieren marchar y en los próximos días veremos qué sucede y si finalmente alguno da el paso".