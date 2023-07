Rodri: "Vamos a dar todo lo que tenemos para darle a la afición del Xerez CD lo que se merece, el ascenso "

El Xerez CD ha presentado a Rodri, que vuelve al Deportivo tras un año en el Real Jaén. Miguel Ángel Rondán, director deportivo azulino, abrió la presentación subrayando que el central zurdo "es de la casa, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y para mí ha sido una gran satisfacción que esté de vuelta con nosotros. No lo voy a definir futbolísticamente porque creo que todos los aficionados en Jerez lo conocen y eso, unido a que es una gran persona y un gran profesional, espero que nos ayude en todas las facetas porque creo que tiene potencial tanto futbolístico como humano para ser un baluarte importante dentro de la plantilla".

Rodri afirmó estar "muy contento de volver a estar aquí, vuelve a ser un año ilusionante para todos, para el Xerez CD, y la verdad es que desde el primer momento que Miguel Ángel me llamó y se puso en contacto conmigo no me lo pensé mucho y aquí estamos de vuelta y con muchas ganas de empezar ya".

El reto ahora es sacarse la espinita del play-off de ascenso de hace dos temporadas: "Fueron dos años bastante complicados, nos quedamos a las puertas del ascenso en el play-off y volvemos este año con muchas más ganas de volver a intentarlo y con mucha más confianza de que lo vamos a conseguir".

¿En qué ha cambiado Rodri con respecto a hace dos temporadas? El futbolista dice que "ha sido una temporada la que he estado fuera, sí es verdad que aprendes mucho, vives nuevas experiencias y se puede decir que soy un poco más maduro en ese sentido pero prácticamente soy el mismo".

Rodri ha hablado con Checa, entrenador del Deportivo, y "me ha transmitido la confianza que tiene en mí, me ha dicho que cuenta conmigo para ser un jugador importante en la plantilla y yo intentaré demostrarlo en el campo", y primero en la pretemporada: "Llevamos unos días de entrenamiento, de toma de contacto con los compañeros y con el balón de nuevo y con muchas ganas de este sábado, que tenemos el primer partido".

También llega la Copa RFAF, "que son partidos oficiales y la competencia es mucho más alta que en los amistosos, creo que nos puede venir bien porque tenemos una plantilla amplia y competitiva y también va a servir para dar minutos a todos los jugadores y esos partidos en los que te juegas algo son mucho más bonitos que cualquier amistoso".

A la afición "hay poco que decirle, se está viendo que ha vuelto la ilusión. El equipo va a poner todo de su parte y vamos a dar todo lo que tenemos para darle lo que se merece, que no es otra cosa que el ascenso y estar en la categoría que se merece".

Rodri entiende que el Xerez CD ha formado una plantilla para arriba: "El trabajo que ha hecho Miguel Ángel y toda la comisión deportiva ha sido increíble, creo que el equipo es para estar en las posiciones de arriba y luchar por el ascenso sin ninguna duda. Su trabajo ha sido bueno y ahora n os toca a nosotros demostrar que somos un equipo muy competitivo y que podemos conseguir el objetivo".